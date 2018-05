Alarma por las altísimas tasas del Central

Como era de esperarse, los empresarios se alarmaron ayer cuando el dólar alcanzó los $23, pero lo hicieron aún más cuando el Banco Central subió 300 puntos las tasas a siete días, por segunda vez en tres días.



Así fue cómo las cúplas de las entidades del Grupo de los 6 convocaron a una reunión para la semana próxima con el objetivo de analizar los efectos en la actividad.



"Vemos con preocupación estos cambios bruscos, que en pocos días diferentes variables se disparen, por un lado, el tipo de cambio que, obviamente alimenta la inflación, y por otro lado, la tasa de interés que sube drásticamente, con lo cual también complica el financiamiento de las empresas", dijo Gustavo Weiss, presidente de la Construcción (Camarco) según el diario 'El Cronista'.



La Camarco, la Bolsa de Comercio, la UIA, la Cámara de Comercio, la Rural y Adeba harán un análisis de la nueva situación. Tras expedirse sobre el debate sobre las tarifas en respaldo al Gobierno.



La situación "preocupa a todos los actores", dijo el empresario sensibilizado por los impactos probables en la obra pública, principal herramienta reactivante del Gobierno.



"Empieza a haber tensiones porque aumentan los costos de la obra y hay que ver después cómo repercute en las redeterminaciones de precios". También dijo que "la tasa de interés altamente positiva es complicada para el desarrollo diario de las empresas".



"Particularmente me preocupa menos el problema de la inflación o el tipo de cambio y sí me preocupa mucho el nivel de actividad, porque de ahí cuesta mucho volver", en consecuencia "habrá que estar muy atentos para ver qué pasa en los próximos días", dijo un siderúrgico al mencionado matutino.



En tanto, según el secretario de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, Mario Grinman, "lo que preocupa no es la escalada o la devaluación, sino la velocidad con que está subiendo el dólar". Dijo que el alza de la divisa "incide más o menos en el 20% del costo de la mercadería para el comercio", una situación distinta a la de los sectores exportadores, que se benefician con la suba del tipo de cambio. Y especuló con "el impacto negativo que habría tenido la conferencia de prensa del 28 de diciembre", similar a lo que hizo hoy el economista Javier Milei en declaraciones a 'Radio El Mundo'.



Urgente 24