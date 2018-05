Habló Cavallo y dijo que el BCRA no tiene que meterse en el mercado

"Les mandé unos de mis libros porque uno de los déficit más grandes de la gestión es que no entienden nada de historia", lanzó

El creador del corralito cuestionó la intervención del BCRA en el mercado tras la disparada del dólar y aseguró que "no tiene que meterse en el funcionamiento" del mismo. En ese contexto, sostuvo que la autoridad monetaria pone en peligro la economía emitiendo deuda con interés por fuera del sistema bancario porque "así como entran esos capitales, se pueden ir".

En declaraciones al canal TN, Cavallo desmintió los rumores que indicaban que estaba trabajando para la gestión del presidente Mauricio Macri, al tiempo que arremetió con dureza contra los funcionarios a cargo de la cartera económica.

"Les mandé uno de mis libros porque uno de los déficit más grande de la gestión es que no entienden nada de historia. Hay gente preparada técnicamente desde el punto de vista económico pero nadie sabe sobre la historia argentina de los últimos 30 años para no cometer grandes errores", opinó.

Con respecto a su relación con el Presidente, dijo que "es mentira que hubo una reunión" y agregó que "es todo un invento para atacarlo a Macri" y a su persona. "Hace cuatro años que lo vi al lado de mi oficina, nos saludamos y no lo volví a ver nunca más", indicó.

En otro orden, puso en tela de juicio la división de la cartera económica en Hacienda y Finanzas y remarcó que "Macri no puede ser su propio ministro de Economía". "Hay que tener un economista que conozca de historia, que tenga presencia y que sepa manejarse. Falta un Ministro", afirmó.

Por último, habló sobre el ministro de Energía, Juan José Aranguren y dijo que "no entiende nada del funcionamiento del sistema petrolero". En ese marco, sostuvo que si no hay reglas de juego claras, no van a venir las inversiones.

"Tendría que haber organizado el mercado mayorista eléctrico, del gas y el petróleo para hacerlo funcionar como estaba hasta el 2001, pero no lo hicieron porque no entienden", concluyó.

Fuente: Ámbito