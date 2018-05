4 maneras más rápidas de bajar tallas

¿Cuánto has pasado intentando bajar tallas sin éxito? ¿Has analizado cuáles son los motivos por los que no lo logras o solo lo intentas una y otra vez sin analizar por qué has fallado? En esta ocasión te daremos algunas opciones que te permitirán bajar tallas de forma rápida, sencilla y divertida.

¿No nos crees? Sigue leyendo, ya que todos son consejos aplicables desde hoy mismo con gran facilidad. Luego de leerlos dinos qué te han parecido y cuáles son los que mejor se adaptan a ti. Será interesante saber cuáles te han sido más útiles.

1. Deja de hacer dieta



¿Sabes cuál es el problema con pensar que debes hacer dieta y ponerte una fecha para iniciar? Que ves a la dieta como un castigo que te reta y comenzarás a pensar en el momento de terminarla.

En lugar de ello, es recomendable que te tomes el tiempo de aprender sobre buenos hábitos alimentarios y sus efectos en tu cuerpo. De esta forma entenderás qué ocurre con cada alimentos y será más fácil evitar aquellos que te hacen daño.

Además, es importante que aprendas a identificar las porciones que no generan un gran problema. Solemos pensar que estar a dieta nos obliga a comer solo vegetales o ensaladas. La realidad es que una dieta bien pensada y diseñada contempla todos los grupos de alimentos y te permite un gusto ocasional.

Si tienes problema para entender cómo funcionan los alimentos o no tienes claro qué necesitas, visita un nutricionista que te explique todo lo necesario.

2. Trabaja tu cuerpo en todas las áreas

Cuando pensamos en perder tallas, solemos preocuparnos por las áreas con problemas más visibles. Por ello, es común hacer ejercicios para trabajar determinadas zonas. Si tú también lo haces, es momento de ir variando la rutina.

Lo normal es que haya zonas de tu cuerpo con mayor acumulación de grasa pero es necesario fortalecer por igual todos los músculos. Esto ayudará a que:

Tu ritmo cardíaco se mantenga acelerado.

Mejore la salud de tu corazón.

Aumente tu fortaleza cardiopulmonar.

Si no tienes tiempo para hacer varias horas de ejercicio al día, procura dedicar cada día a dos áreas y tipos de deporte distinto variandointensidad.

3. Lleva un registro honesto de lo que comes

Cuando no sabes lo que haces mal o no tienes claro lo que estás comiendo, es difícil saber si estás saboteando tu esfuerzo por bajar tallas. La mejor forma de informarte es llevando un registro exacto de lo que comes.

No importa si es algo de apariencia muy pequeño, cualquier alimento que lleves a tu boca debe quedar registrado. Haz esto por un mes como mínimo y luego analiza:

¿Cuáles son los alimentos que consumes con más frecuencia?

¿Cuáles son los alimentos que consumes con menos frecuencia?

¿Qué alimentos consumes más en cada momento del día?

¿Cuál es tu estado de ánimo durante cada momento del día?

¿En qué momento del día se presentan los antojos o comes los alimentos menos recomendados?

Según esta información puedes armar un plan de alimentación y ejercicios que te ayude a combatir o que refuerce los hábitos que tienes, según lo necesites.

Por ejemplo, si descubres que no logras bajar tallas porque por la tarde te da antojo de comer cosas dulces o entras en un estado depresivo, tal vez en ese momento podrías incluir algo de deporte. Esto podría ir acompañado de un batido o mousse de aguacate que te dé la sensación de dulce que quieres.

4. Duerme las horas apropiadas



Sabemos que debemos dormir entre 6 y 8 horas al día pero la realidad es que muchos de nosotros no lo hacemos. Ya sea que tengas horarios muy agresivos o que realmente prefieras dormir menos, debes saber que el descanso es vital para bajar tallas.

Cuando no duermes se genera más leptina, la hormona del apetito. Por este motivo no es raro que las personas que se quedan despiertas hasta altas horas de la noche se descubran comiendo más de la cuenta en esos momentos.

De ahora en adelante toma muy en serio los horarios de sueño y respétalos. Si no puedes alcanzar las 8 horas, procura dormir al menos 6 sin interrupciones.

Fuente: Mejor con Salud