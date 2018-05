Si el peronismo no "pone ganas" en declarar la emergencia en seguridad, ¿será que le conviene la inseguridad?

El Concejal Leonardo Viotti exclamó en contra de los representantes del Partido Justicialista, Evangelina Garrappa y Jorge Muriel, a quienes lo tildó de "mostrar pocas ganas" de poder avanzar con este proyecto presentado por Cambiemos: "me parece que el PJ no tiene ganas de declarar la emergencia en seguridad, aun cuando la mayoría de los puntos son pedidos para la provincia. Pero me parece que los dos concejales que estuvieron presentes no tuvieron el espíritu de votarlo. El resto estuvo bien, salvo algunas cuestiones en las que hay que ponerse de acuerdo", destacó el edil.

Luego de semejante declaración nos tenemos que preguntar si a los Concejales justicialistas les conviene políticamente una Ciudad insegura en donde los robos y los arrebatos son moneda corriente.

¿Que los puede llevar a no querer declarar la emergencia en seguridad?.

Los Rafaelinos nos merecemos vivir en una Ciudad segura y poder transitar por las calles sin tener miedo a que te roben o te arrebaten, la función de los políticos es velar por los ciudadanos y cuando un par de otra bancada declara que en un tema tan sensible para toda la población es esquivado por otros Concejales, nos preocupa como Ciudadanos y vecinos, por que quiere decir que estamos desamparados y que siempre priman otros intereses y no los que le pueden traer bienestar al vecino, que es el fin primario que debe perseguir todo aquel que en su momento pidió que lo voten.

El tema es lo suficientemente importante de de suma gravedad como para que no sea aclarado por los involucrados directos