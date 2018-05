Créditos hipotecarios, viajes y Netflix: cómo impacta la suba del dólar

Si bien todavía no se sabe hasta dónde llegará esta "minicorrida" cambiara, lo cierto es que el salto de la moneda norteamericana ya tiene un impacto concreto en la economía cotidiana.

Tal como sucede con estos movimientos, quienes miran de reojo las pizarras de los bancos y casas de cambio son aquellos que están a punto de concretar la compra de un inmueble. Los créditos UVA se convirtieron en la vedette de los créditos hipotecarios, pero quienes aún no firmaron el boleto de compra ven cómo la suba del dólar les quita poder adquisitivo para alcanzar la suma de dólares necesarios. En tanto, quienes sí concretaron un préstamo a través de las UVA deben aguardar cómo impactará este salto del dólar en la inflación ya que la cuota de los préstamos está atada al índice de precios al consumidor.

Otro de los rubros que se ven afectados en el corto plazo serán los viajes. Uno de esos casos son los pasajes de avión al exterior que en los próximos días subirán de precio indefectiblemente. Ocurre que en la tarifa final de los boletos cada pasajero paga u$s 49 en concepto de tasas aeroportuarias si se trata de un viaje internacional y unos u$s 25 si es un vuelo regional.

Vale recordar que estos impuestos se pesifican al momento en que se paga el pasaje. Por otro lado, quienes hayan realizado gastos en el exterior con su tarjeta de crédito deberán pagar un 3% más que el viernes pasado. Por eso es que no son pocos los que rezan para que al cierre de la tarjeta la escalada del dólar sea sólo un mal recuerdo.

Los servicios on demand como Spotify y Netflix también se verán afectados en el corto plazo por la suba del dólar. Si bien desde el año pasado ambos servicios de streaming se cobran en pesos para los nuevos clientes, no son pocos los que aún tienen la tarifa dolarizada. En algunos casos la tarifa mensual de Spotify asciende a los u$s 3,50, mientras que Netflix aún le cobra a algunos argentinos u$s 9,90. A eso además hay que sumarle el aumento del 21% del IVA que entró en vigor la semana pasada en nuestro país.

Pero las consecuencias de la suba del dólar no terminan allí. Históricamente en la Argentina un salto en el precio del billete verde se traslada casi en lo inmediato a las góndolas del supermercado. Si bien es prematuro determinar cuánto impactará esta "minicorrida" en la inflación de los próximos meses, no se descarta que el índice de precios esté afectado en el corto plazo.

La "minicorrida" del dólar también impactará de lleno en los precios de los combustibles y en consecuencia recaletará también la inflación. Vale mencionar que el precio de las naftas en el país está atada a la cotización internacional del petróleo. Desde octubre de 2017, cuando el Gobierno nacional autorizó la liberación del precio de los combustibles, hasta abril pasado, la versión Súper de YPF en la ciudad de Buenos Aires se encareció 28,72%. En los surtidores el litro pasó de $ 19,74 a $ 25,41 en tan solo siete meses.

Si se tiene en cuenta que antes de la desregulación el dólar cotizaba $ 17,36 y el barril de Brent se pagaba u$s 57,69, y que hoy el tipo de cambio escaló a $ 21,52 y el petróleo a u$s 73, el nuevo valor de la nafta Súper de YPF debería superar los $ 32 por litro, una suba de más de 6% respecto al mes pasado.

Fuente: Ámbito