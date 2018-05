Alfajor de arroz para pasar el mal trago de las tarifas

¡Feliz día de la hinchazón post-locro, amigo lector!. El típico escenario de 2 de Mayo, todos pupudos después de un guiso internacionalista y proletario que sirve de previa para el locro nacional-tradicionalista de fin de mes.

No deben quedar dudas: cualquier cosa que se coma de postre después de tal manjar debe estar a tono con la ocasión. Queso y dulce, pastelitos, helado o tiramisú, lo que guste. Eso sí, hay que evitar por todos los medios encargarle el postre al ministro Dujovne.

Si con el tiempo lluvioso y frío como el que nos tocó este fin de semana XL (y después de un guiso pulsudo) el susodicho llega con una caja de chocoarroz, directamente hay que negarle la entrada.

¡Qué polémica infantil se desató con el tema! Está claro que debemos ser minuciosos con el control de la caja chica de los funcionarios, pero es imposible creer que algo digno puede salir de la discusión sobre una golosina que pretende ser sana.

Hace más de 20 años, en Suecia una diputada debió renunciar por haber comprado un chocolate con dinero público. Se entiende el escándalo en el país nórdico, todos indignados porque la mujer en cuestión decidió poner fin a la vida de la tableta triangular sin convidarle a nadie.

Sin embargo, acá hay que asumir que esos engendros de la vida vegana están afectando el balance proteico de nuestra clase dirigente, que no reconoce la ineficacia del enfoque para atraer inversiones. Si la prepotencia morenista de recibir a los empresarios con alfajores que rezaban “Clarín Miente” los asustaba, seguramente con la botana ofrecida por el Sr. Dujovne debemos dar por finalizados los intentos para lograr atraer divisas al país.

Quizás alguien alertó al ministro de que esa golosina zen no es un manjar culinario capaz de acercar inversiones con la fuerza que necesita el tractor amarillo del compañero Miauri. Debe ser por eso que después se gastó – bah, nos gastamos – más de 30 lucrecias en una cena para la titular del FMI.

Según dicen, la comitiva oficial de 10 personas fue a comer a la casa del ministro, algo que no se le suele permitir a los miembros del gabinete. Eso huele como que a algún picarón la señora no lo deja ir a cenar por trabajo con otras mujeres…

La oposición en su laberinto

Gran parte de la oposición ha decidido que hay que aprovechar cada hueco para pegarle al gobierno. Aunque está bien que le cuenten cada yerro, concentrarse en una golosina en la que es más rico el envoltorio plástico que la costra seca que viene adentro no es muy brillante. En definitiva eso ayuda a lo que le quita el sueño a Gatricio y su séquito, que es el tema de las tarifas.

Aunque la gente un poco ya se olvidó – al menos acá en Córdoba, donde el lápiz se estaba afinando para poder ir al rally – seguramente el tema ya va a empezar de nuevo. Todo parece indicar que esta vez el asesor de cabello renegrido no le está dando en la tecla a la estrategia para olvidarlo.

Aunque para bajar los impuestos a los servicios entre los tres niveles de gobierno se tiraron acusaciones como trompadas en la oscuridad, el tema no se corrió de la agenda: la gente le sigue imputando la responsabilidad a MugriCEO, al Capitán Shell y al resto de los funcionarios.

Ahora parece que en el gobierno le tienen miedo al efecto simbólico de vetar una ley aprobada por la oposición en el congreso y por eso recurren a cuanta maniobra puede para trabar el debate en las cámaras.

Si Miauri pudo vetar la ley de doble indemnización, a esta la puede limpiar de un plumazo. La cosa es quitarle la iniciativa a la oposición, que en temas tan populares encuentra mayor facilidad para aceitar los mecanismos del diálogo que eventualmente le allanen el camino para una posible alianza electoral.

Para la oposición es muy simple ponerse del otro lado en un tema tan picante: es como rechazar una golosina que no es ni un alfajor ni una tableta de arroz inflado. Aunque resulte paradójico, discursivamente es un bocado irresistible.

Sin debate por las tarifas seguramente nuestros honorables diputados volverían a perorar por la pertinencia del alfajor de arroz como agasajo a los invitados, el día nacional de la nutria al escabeche o el beneplácito por la nueva ley de cultivo de bambú orgánico en un municipio de Vietnam, todos temas centrales para la inserción inteligente en el hipercompetitivo mundo del siglo XXI.

Así que ya sabe cómo viene la cosa, amigo lector. Aunque ahora esté muy de moda mirar al pasado en busca del origen de la decadencia argentina, piense que hoy a las decisiones las toma un gobierno que no quiere ingierir azúcares a través de un híbrido gastronómico y las discute una oposición que pide interpelar al ministro por comprar una caja de pseudogolosinas al mes.

Así nos va.

Buena breve semana.

Fuente: Alfil Diario