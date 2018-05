El consuelo del Gobierno: los "enemigos" también siguen muy abajo en las encuestas

Aunque se niegan a confirmar cuánto, en la Casa Rosada no ocultan que la imagen del Presidente cayó en los últimos meses. Igual, advierten que Cristina Kirchner y los gremialistas Hugo Moyano y Roberto Baradel, tres de los principales "rivales" coyunturales del oficialismo, tienen una alta imagen negativa

Cuando se consulta sobre la caída de la imagen de Mauricio Macri, en el Gobierno no dan vueltas en admitir que la tendencia de los últimos meses fue negativa. Asienten, con matices, lo que marcan las principales encuestadoras: que a partir de las últimas medidas y el difícil contexto económico, la aprobación del Presidente y de la gestión retrocedió. Pero del mismo modo que evitan mostrar los números cuando el escenario resulta favorable a sus intereses, tampoco revelan cuántos puntos cayó. El "consuelo", en momentos de tensión, lo encuentran cuando repasan los números de sus principales rivales coyunturales: Cristina Kirchner y los gremialistas Hugo Moyano y Roberto Baradel.

Según los números que maneja la Casa Rosada, la ex Presidenta mantiene un diferencial negativo muy alto (-26), pese a que en los últimos tiempos mantuvo un bajo perfil y evitó confrontaciones.

Los datos, a los que accedió Clarín, pertenecen a Isonomía, la consultora que provee las encuestas en las que más cree el macrismo, además de las que acerca el asesor ecuatoriano Jaime Durán Barba.

La ex mandataria conserva un porcentaje de aprobación que supera el tercio de la población (34%) pero no puede bajar su alta imagen negativa: 60%.

En el oficialismo sostienen que eso no cambiará demasiado, pese a los esfuerzos que -especulan- realiza la ex Presidenta: señalan, por caso, que por este motivo esquivó estar presente en el informe de gestión que dio el jefe de Gabinete Marcos Peña. "Alguien le debe haber dicho que cuando no aparece y deja de gritar, crece. Pero su imagen negativa sigue muy alta", indican.



De todos modos, la permanencia de Cristina en el centro de la escena opositora le genera tranquilidad al Gobierno: su presencia garantiza la fragmentación y obtura el crecimiento de otros dirigentes. Además, apuntan que, por su alta imagen negativa, no resulta una alternativa competitiva.

Y explica, en buena medida, porqué la oposición aún no logra capitalizar claramente la caída del Gobierno, tal como expuso Clarín días atrás.



El sondeo de Isonomía, que relevó 4.200 opiniones en todo el país vía telefónica, ofició de bálsamo para el Gobierno también desde el punto de vista coyuntural: el camionero Hugo Moyano y el líder de los docentes de Suteba Roberto Baradel, dos que encabezan los principales reclamos del gremialismo opositor, tienen peor imagen que Cristina.



El caso de Moyano es peor: con 18 puntos de aprobación y el rechazo de casi 7 de cada diez encuestados, tiene un diferencial de -51 por ciento.

En el Gobierno no creen que la mala imagen de Moyano se explique en su acercamiento con el kirchnerismo y apuntan que sus números no variaron demasiado a los que ostentaba en los momentos en que confrontó con el Gobierno K o -más cerca en el tiempo- cuando se mostró más moderado en su vínculo con la gestión de Macri.

En tanto, Baradel, la cara más emblemática del reclamo paritario de los docentes contra la gobernadora María Eugenia Vidal, es rechazado por el 44% de los consultados, un porcentaje similar lo desconoce y apenas cuenta con el 19% de imagen positiva.

De vuelta en relación a la imagen de Macri, en el Gobierno dicen que los anuncios de Vidal y Larreta de eliminar impuestos en las facturas de servicios contribuyó a atenuar el impacto de una nueva caída. Y se muestran expectantes en que la tendencia cambiará a partir de mayo, cuando la inflación -según señalan- comenzará a ceder.

Fuente: Clarín