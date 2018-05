La UCR a punto de armar bloque propio en el Concejo

Si bien las explicaciones son de cassette, lo concreto es que las actitudes de Bonino y de otros integrantes del Pro no caen bien en la gente de calle Bolivar 37, y algunos creen que es hora de tomar vuelo propio y armar un bloque independiente sin romper lazos

Desde el Radicalismo no van a salir a criticar a Bonino por los famosos $20.000, pero tanto Bottero como Viotti y Sagardoy están sumamente disgustado con Bonino y con su actitud, que no comprenden ni piensan avalar.

"Yo no se si es pelotudo y quiso demostrar poder, lo cierto es que nos dejó para la mierda a todos y esto se lo tiene que comer solo, es grande y sabe como es el juego de la política. Yo no voy a salir a decir nada públicamente, pero tiene que madurar, es el Presidente del Concejo Municipal y actuó como un chico", dijo muy disgustado un Radical que no quiso que pongamos su nombre pero que se siente muy perjudicado.

"La verdad que yo no creía que Lalo sería tan chiquilin, tenía razón quien se cansó en Diciembre de criticarlo y pedir que no asuma en el Concejo, la vio mejor que nosotros, este tipo choco y nos lastimó a todos", fue el mensaje que le mandó otro dirigente Radical a su ex jefe.

Lo concreto es que desde el Radicalismo no van a pedir la renuncia de Bonino, pero ayer, en la casa de quién "corta el bacalao" en la UCR, estaban debatiendo la estrategia a seguir.

Por su parte los peronista ya decidieron que hacer, si en el Concejo no prospera nada de los pedidos que están dispuesto a hacer, van a ir a la justicia, para que un fiscal investigue el accionar de Bonino y que sea un juez quien determine si hubo o no delito por parte del discípulo de Macri en Rafaela.

El fin de semana fue calentito, las reuniones se sucedieron y hay muchos que no están dispuesto a quedar pegados a actitudes infantiles de un presidente del Concejo que nunca tendría que haber ocupado ese cargo, salvo por una cuestión de apetencia infantil política y no de real estrategia de quienes el año que viene tienen la aspiración de conducir los destinos de la Ciudad.

Ojo, la culpa no es del chanco si no de quien le da de comer y las apetencias de Bonino fueron compartidas por sus pares del Pro, por Viotti, Sagardoy y Mársico.