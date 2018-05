CGT pide ver el proyecto de reforma laboral antes de tomar posición

POLÍTICA 30/04/2018 Redacción Por

El secretario adjunto de la CGT Andrés Rodríguez advirtió que "hasta no tener el proyecto" de reforma laboral, no van a tomar una posición sobre la iniciativa, aunque explicó que "en principio no tendría ningún elemento que modifique la ley de contrato de trabajo"