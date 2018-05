Seria bueno que Oesquer,aparte de hablar, haga algo por los trabajadores

Más allá de lo que digan las estadísticas del mercado laboral, para Roberto Oesquer "la situación de los trabajadores está complicada porque es evidente una fuerte pérdida del poder adquisitivo del salario" a la vez que "en una economía en problemas con empresas que sufren por un menor nivel de actividad crece la incertidumbre sobre el futuro y sobre la estabilidad del empleo". De todos modos, el secretario General de la CGT Regional Rafaela y de la Seccional local de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) optó también por una mirada positiva de cara a la celebración de un nuevo Día del Trabajador "para no ser siempre pesimista" al destacar "el espacio institucional que hemos logrado construir con todos los gremios de la ciudad en base al diálogo y una altísima participación y compromiso de los dirigentes".

"La CGT Rafaela realiza mensualmente un plenario para evaluar la situación de cada uno de los trabajadores de las distintas ramas de la actividad económica. Se analiza la situación general pero también cada gremio plantea su propia agenda, si ha logrado conquistas o ha cerrado paritarias. Nuestra central obrera tiene participación en el marco institucional de la ciudad con un lugar en el Consejo Consultivo Social y comparte con la Municipalidad de Rafaela y otras instituciones como la Sociedad Rural o el Centro Comercial e Industrial el impulso de gestiones o proyectos que pueden beneficiar a los rafaelinos. Fundamentalmente creemos en el diálogo para hacer cosas, y más allá de nuestro rol específico de defender los derechos de los trabajadores, estamos dispuestos a aportar para el bien común", subrayó Oesquer en diálogo con LA OPINION.

Las gestiones ante el Gobierno provincial para lograr garantizar un cupo de lotes del programa de urbanización "Mi Tierra, Mi Casa" de terrenos ubicados al norte de la ciudad constituye una "prueba cabal que la CGT Rafaela se ocupa también de sumar en otras cuestiones, como en este caso el acceso al suelo que es tan difícil para los trabajadores en la actualidad". "Agradecemos a la Provincia por esta posibilidad que les da a los trabajadores de la ciudad, de acceder a un terreno en estas condiciones: con un valor de mercado muy inferior y la posibilidad de pagarlo en cuotas fijas sin intereses", sostuvo luego de firmar el martes pasado con el gobernador, Miguel Lifschitz, un convenio mediante el cual la central obrera disponga de 50 lotes más -ya había logrado 100 en una primera etapa- que serán sorteados próximamente.

"El poder adquisitivo de los trabajadores ha mermado muchísimo, para el que no tiene un terreno es muy difícil. Y esta es una oportunidad para obtenerlo de manera accesible a los bolsillos de un trabajador", remarcó el titular de UOM y de la CGT. Conforme con el resultado de las gestiones, Oesquer resaltó que "una vez más se pone de manifiesto que la Provincia ve el buen funcionamiento de la CGT local. Es bueno tener esta alternativa porque demuestra que se tiene en cuenta a la CGT y se reconoce el trabajo realizado. Ya anteriormente habíamos firmado un acuerdo por 100 terrenos, los cuales fueron adjudicados a cien trabajadores y había habido una importante demanda con 280 inscriptos".

-¿Cómo evalúa la situación actual de los trabajadores?

-En términos generales es complicada, estamos en un período difícil del país en el que se advierte una fuerte pérdida del poder adquisitivo de los ingresos. Es cierto que hay sectores de la economía que no tienen demasiadas dificultades, pero la mayoría atraviesa tormentas de distinta intensidad. En algunos casos se pierden fuentes de trabajo, en otros casos hay empresas que se encuentran en procedimiento preventivo de crisis. La apertura de las importaciones que ha resuelto este Gobierno nacional golpea a muchos sectores inclusive de Rafaela, por lo tanto mantener una estabilidad laboral no es fácil. No descubro nada al plantear que este gobierno de (Mauricio) Macri está afectando a los que menos tienen. Por un lado vemos la quita de las retenciones a sectores concentrados de la economía, la bicicleta financiera y el negocio de las Lebacs, el enorme aumento de las tarifas de los servicios públicos, el techo del 15% para las paritarias, la reforma previsional que perjudicó a nuestros jubilados. No te olvides que el 80% de los jubilados cobra la mínima que no llega a 8 mil pesos cuando en la Argentina una familia debe ganar más de 17 mil pesos para no ser pobre.

-Su visión no es nada alentadora.

-No quiero ser pesimista, ni alarmista de que uno está en contra de un gobierno sólo por estarlo. Pero hay indicadores económicos que el Gobierno maquilla con el INDEC que no se advierten en el día a día. Se dice que la economía crece aquí y allá pero cuando vas a las fábricas todo es diferente. Por lo tanto creo que soy realista.

-¿Cómo están las cosas en el sector metalúrgico de la ciudad?

-Hay diversas realidades, hay empresas que están sólidas pero también hay otras preocupadas y están las que sufren una crisis que las obliga a pedir ayuda al Ministerio de Trabajo. La salida es el acuerdo preventivo que garantiza la estabilidad laboral, es decir una empresa no puede decidir suspensiones o despidos mientras recibe asistencia, como por ejemplo pagar solo la mitad de las cargas sociales.

OBRAS SOCIALES

Uno de los temas que figura en la "agenda de preocupaciones" de los sindicatos está relacionado con las obras sociales que están atravesando una situación difícil. Los problemas económicos por la suba de las prestaciones médicas, junto con el pedido de los afiliados -mediante amparo judicial- de nuevas prestaciones, ponen en riesgo el financiamiento de estos organismos y por tanto su funcionamiento. "Los gremios que tenemos obras sociales sabemos la difícil situación que estamos viviendo", expresó Juan Berca del Centro Empleados de Comercio durante la primera reunión plenaria de la CGT Rafaela.

En la misma línea se pronunció Oesquer, quien manifestó que "administrar los recursos de las obras sociales es una tarea de enorme responsabilidad en un escenario de inflación donde los costos suelen estar por encima de los aumentos de ingresos, todos los gremios con obras sociales estamos preocupados y ocupados por este asunto".

EL LIBRO SOBRE LA

HISTORIA SINDICAL

En una de sus últimas visitas a Rafaela, el secretario de Trabajo de la Provincia, Leonardo Panozzo, se reunió con Oesquer y un grupo de autoridades de gremios de esta ciudad para informar sobre una iniciativa que promueve una investigación sobre los orígenes del movimiento obrero en Santa Fe.

"Hemos convocado a las organizaciones sindicales para transmitirles una iniciativa: el gobierno provincial está dispuesto, decidido y con entusiasmo y voluntad de hacer una publicación que resuma la historia del movimiento obrero de la provincia de Santa Fe", anunció el funcionario en esa oportunidad. "Nuestro objetivo es conversar con las organizaciones sindicales para hacerles conocer la iniciativa pero también para que las mismas sean verdaderas protagonistas en cuanto a la redacción de esta publicación, porque son ellos los que tienen mucho para contar", agregó Panozzo.

"Lo que haríamos nosotros con un Consejo de Redacción es recopilar toda la información que venga de los sindicatos de toda la Provincia, ponerlo dentro de un contexto económico político y social de la época y que esto se transforme en un órgano de difusión de una muy rica historia, desde el Siglo XIX y durante todo el S. XX", explicó el secretario de Trabajo.

Al respecto, Oesquer manifestó su total disposición para colaborar. "Le acercaremos todo el material necesario para este libro que se piensa realizar, que me parece realmente muy interesante", manifestó Oesquer.

La publicación que se proyecta elaborar se distribuirá a los sindicatos, las escuelas, a las bibliotecas públicas de la provincia de Santa Fe, y también se utilizará como protocolo para entregar a los visitantes.

Fuente: La Opinión