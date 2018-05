Macri prepara una actividad sin sindicalistas para el Día del Trabajador

No irá al locro de los gastronómicos de la Capital, tampoco al asado de la UATRE en Colón, a ninguna conmemoración de dirigentes gremiales por el Día del Trabajador. Mauricio Macri decidió no participar de los actos que se analizaban para el regreso a la actividad luego del descanso en Chapadmalal y una semana difícil para el Gobierno por la tensión por el dólar y la pulseada en el Congreso por los aumentos de tarifas. La inestabilidad y los tironeos en la CGT hicieron que el Presidente resolviera no sumar tensión y se inclinara por preparar una visita a trabajadores sin presencia de referentes sindicales, adelantaron en la Casa Rosada.

“Va a hacer una visita a gente que labura el 1°”, dijeron a Clarín fuentes oficiales. Macri prefirió así mantenerse al margen de la interna de la central obrera en el Día del Trabajador. “No queremos dar un mensaje que pueda dar lugar a interpretaciones y complicar el vínculo con alguno de los sectores”, ya advertían en la previa funcionarios del Gobierno, que trabajan para instalar en la CGT una nueva conducción “con liderazgo definido, razonable y pragmática”, definieron como objetivo en Balcarce 50.

La asistencia del Presidente al locro de gastronómicos implicaba un gesto a Luis Barrionuevo. En el caso del acto de la UATRE, un nuevo respaldo al sector de las 62 Organizaciones afín al Gobierno. Será la primera conmemoración “neutral” de Macri: en 2016 había almorzado en el locro organizado por Dante Camaño y el año pasado habló en el microestadio de Ferro, con el fallecido Gerónimo Venegas y otros sindicalistas aliados.

El jefe de Estado regresaba esta tarde del lunes de Chapadmalal, donde pasó unos días con su mujer Juliana Awada y su hija Antonia. Había viajado a la residencia veraniega ubicada a 23 kilómetros al sur de Mar del Plata el viernes, luego de una jornada atípica en el cierre de una semana intensa: una reunión con el ministro de Energía, Juan José Aranguren, y el regreso de Jaime Durán Barba a la Casa Rosada para analizar el momento complicado y estrategias para recomponer la imagen del Gobierno con Marcos Peña -jefe de Gabinete-, Mario Quintana -uno de los coordinadores-, Fernando De Andreis -Secretario General de la Presidencia- y el equipo de comunicación. Durante el descanso Macri ratificó la posición en materia de ajustes de tarifas, con una columna de opinión publicada el domingo en el diario El Litoral de Santa Fe: “Una y otra vez nos dedicamos a pensar soluciones posibles para salir de la crisis energética que trababa a nuestro país hace años, y éste es el único camino”.



A su vez, el Presidente decidió la semana pasada avanzar con el envío al Senado de una parte de la reforma laboral que en 2017 estaba estructurada en un amplio proyecto de ley -contenía 145 artículos- y había sido frenada por las críticas de Pablo Moyano, la falta de apoyo de otros referentes gremiales y la negativa de Miguel Pichetto a avanzar con ese contexto. Esta vez el Gobierno presentó tres proyectos de ley por separado -blanqueo laboral, régimen de pasantías y la Agencia de Tecnología de la Salud- y prepara un cuarto de prevención de accidentes de trabajo. Macri hará mañana alguna referencia a la necesidad de prepararse para un escenario laboral distinto, como ya sostuvo en otras oportunidades.



“La informalidad es uno de los temas centrales a atacar, discutamos eso, cómo generamos previsibilidad y bienvenido el debate", defendió Jorge Triaca en declaraciones a radio Mitre la intención del Gobierno de volver a la carga con este tema. Sobre uno de los puntos controvertidos, la creación de un fondo de cese que modificaría el cálculo de las indemnizaciones, el ministro de Trabajo aseguró que “será opcional” para cada actividad por convenio. “No se le quita ningún derecho a ningún trabajador”, sostuvo, y también aclaró que el oficialismo aceptará cambios a los proyectos durante el tratamiento en el Congreso.

Fuente: Clarín