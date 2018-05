Lorenzetti le tiró el "fardo" a los otros poderes, por los casos de corrupción

Dijo que no hubo cooperación de los otros poderes del Estado para los casos de corrupción

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, consideró que en el país ‘no fue posible‘ mejorar los juicios por casos de corrupción porque ‘no hubo cooperación de los otros poderes del Estado‘.

‘Nosotros somos muy críticos de cómo está funcionando el Poder Judicial. Lo que ocurre es que el Poder Judicial en la Argentina tiene muchos aspectos. En los juicios de corrupción, que es donde más se nota, hemos sido muy críticos‘, apuntó en una entrevista difundida anoche por la cadena CNN Argentina.

‘Por eso, la Corte comenzó en el 2005 con una política de Estado diciendo que había que mejorarlos‘, agregó el ministro.

Señaló que en ese entonces, el máximo tribunal del país comenzó a nombrar ‘peritos anticorrupción‘, pero ‘naturalmente se necesita de la cooperación de los otros poderes del Estado y no fue posible, no hubo una estrategia‘.

Lorenzetti puso como ejemplo el caso de la constructora brasileña Odebrecht, cuyos directivos admitieron el pago de sobornos a políticos de varios países de la región al declarar en la Operación Lava Jato, como se llama en Brasil a la investigación judicial que permitió la ‘delación premiada‘ con reducción de penas.

‘Argentina todavía no tiene una ley que posibilite traer las declaraciones (del Lava Jato), los acuerdos que se hacen en otros países‘, apuntó Lorenzetti.



El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, consideró que en el país ‘no fue posible‘ mejorar los juicios por casos de corrupción porque ‘no hubo cooperación de los otros poderes del Estado‘.

‘Nosotros somos muy críticos de cómo está funcionando el Poder Judicial. Lo que ocurre es que el Poder Judicial en la Argentina tiene muchos aspectos. En los juicios de corrupción, que es donde más se nota, hemos sido muy críticos‘, apuntó en una entrevista difundida anoche por la cadena CNN Argentina.

‘Por eso, la Corte comenzó en el 2005 con una política de Estado diciendo que había que mejorarlos‘, agregó el ministro.

Señaló que en ese entonces, el máximo tribunal del país comenzó a nombrar ‘peritos anticorrupción‘, pero ‘naturalmente se necesita de la cooperación de los otros poderes del Estado y no fue posible, no hubo una estrategia‘.

Lorenzetti puso como ejemplo el caso de la constructora brasileña Odebrecht, cuyos directivos admitieron el pago de sobornos a políticos de varios países de la región al declarar en la Operación Lava Jato, como se llama en Brasil a la investigación judicial que permitió la ‘delación premiada‘ con reducción de penas.

‘Argentina todavía no tiene una ley que posibilite traer las declaraciones (del Lava Jato), los acuerdos que se hacen en otros países‘, apuntó Lorenzetti.

FUENTE: eltribuno.com