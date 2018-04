Un ataque a dos bases sirias con presencia iraní causa 26 muertos

Un ataque con misiles contra dos bases sirias que cuentan con presencia militar iraní ha causado este domingo al menos 26 muertos, entre ellos combatientes de fuerzas aliadas de Teherán, según el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, ONG independiente que documenta las actividades bélicas en la guerra civil en el país árabe. El Ejército sirio atribuyó “la agresión” contra sus instalaciones en las provincias de Hama (centro) y Alepo (norte) al “enemigo”, en una alusión a Israel. La agencia de noticias ISNA informó en Teherán que 18 de los fallecidos en el ataque eran combatientes iraníes, aunque posteriormente la agencia semioficial Tansim negó la existencia de víctimas propias. El Gabinete de Seguridad israelí, órgano gubernamental que toma las decisiones más relevantes en materia de defensa, se ha reúnido este lunes de urgencia para abordar el despliegue de Irán en Siria.



Los medios estatales en Damasco no han dado cuenta de las bajas registradas en los ataques contra la base de la Brigada 47 en Salhab (Hama) ni contra el aeródromo militar de Nairab, próximo al aeropuerto de Alepo. La cadena Sky News Arabia elevó a 40 la cifra de muertos en ambos bombardeos con misiles, que causaron también más de 60 heridos, según fuentes de la oposición al régimen. Testigos citados por el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos informaronde de grandes explosiones e incendios en las instalaciones militares sirias de Hama.



El ataque se produjo después de la conversación telefónica que mantuvieron en la noche del domingo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. La Casa Blanca detalló que ambos mandatarios hablaron sobre las amenazas que planean sobre Oriente Próximo, y en particular sobre la expansión militar iraní en la región. Netanyahu había recibido pocas horas antes en Tel Aviv al nuevo secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, que efectuaba su primera visita a Arabia Saudí, Israel y Jordania.

En las dos bases que han sido objetivo de los misiles existen depósitos de armamento, que incluyen cohetes tierra-tierra, bajo el control de la Guardia Revolucionaria de Irán, desplegada en el conflicto sirio en apoyo de régimen del presidente Bachar el Asad. Los ataques incluyeron presumiblemente el uso de misiles antibúnker, de alta capacidad de penetración explosiva, para destruir una gran arsenal subterráneo de misiles en Hama, de acuerdo con informaciones de la prensa árabe recogidas por el diario israelí Haaretz. El Centro Sismológico Euro-Mediterráneo registró un temblor de magnitud 2.6 en la escal de Richter en la zona atacada.

Israel no suele comentar las operaciones militares en el exterior. El ministro de Asuntos Estratégicos, Israel Katz, ha declarado este lunes a la Radio del Ejército que no estaba al corriente de los hechos. Un ataque con misiles contra la base área T-4 —situada en la provincia central de Homs y atribuido por Moscú y Damasco a Israel— causó el pasado 9 de abril 14 muertos, la mitad de ellos miembros de la Guardia Revolucionaria iraní.

El ministro de Defensa israelí, Avigdor Lieberman, había advertido el domingo de que Israel iba a “responder con gran fuerza” ante cualquier amenaza contra su territorio. Lieberman también alertó de que no iba a tolerar la instalación de sistemas antiaéreos de misiles S-300 de fabricación rusa en las bases sirias. La aviación de combate israelí se encuentra en estado de alerta ante un eventual ataque de represalia de Irán tras las dos presuntas incursiones aéreas que han causado bajas entre la Guardia Revolucionaria, sus aliados libaneses de Hezbolá, o de las milicias chiíes iraquíes o afganas que combaten en las filas del régimen de El Asad. Los servicios de inteligencia de Israel temen que el ataque de castigo se pueda producir tras las elecciones previstas en Líbano, el próximo 6 de mayo, o al término del plazo del 12 de mayo fijado por la Casa Blanca para decidir sobre el futuro del acuerdo nuclear con Irán suscrito en 2015.

La Fuerza Aérea israelí ha llevado a cabo más de un centenar de incursiones en territorio sirio desde el inicio de la guerra, en su mayoría contra depósitos y convoyes de armas de la guerrilla libanesa de Hezbolá. Israel reconoció que había atacado el aeródromo militar T-4 el pasado mes de febrero, en represalia por la infiltración de un dron en su espacio aéreo. En el incidente más grave en el que se ha visto implicado el Estado hebreo en siete años de conflicto civil en el vecino país árabe, la aviación militar israelí bombardeó con ocho F-16 una base de drones iraníes. Uno de los cazas fue derribado por la defensa antiaérea siria, aunque sus dos tripulantes pudieron ponerse a salvo.

Israel sigue técnicamente en estado de guerra con Siria desde que en 1949 selló un armisticio con los países árabes que intentaron impedir por la fuerza la creación del Estado judío. La situación de conflicto sin hostilidades se mantuvo después de las guerras de 1967 (Seis Días) y de 1973 (Yom Kipur), en la que Damasco trató sin éxito de recuperar la meseta del Golán, que fue posteriormente anexionada por Israel sin aprobación internacional.

Fuente: El País