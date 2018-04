Sagardoy quiere que las cosas se hagan bien y no sea "todo trucho"

La semana pasada, se aprobó una Minuta de Comunicación del Bloque Cambiemos que solicita el incremento de puestos para recargar las TEP y cobrar la ZEC.

Al respecto, R24N dialogó con la Edil que informó sobre dicho proyecto, Alejandra Sagardoy, quien sostuvo lo siguiente : "Este es un pedido de los vecinos que viven alejados del centro de la ciudad, donde el transporte público es un medio de movilidad de todos los días y que no tienen un lugar cercano para recargar. Para que no tengan que venirse a recargar la tarjeta en el centro ".

"Por ejemplo, en Barrio Mora hay un solo negocio que recarga TEP pero cuando van los vecinos les dicen que no recargan más. Entonces, es un problema porque cuando se quedan sin crédito , no pueden subir al colectivo y tienen que caminar hasta el punto más cercano que es a 10 cuadras, en la despensa el Trigal. añadió".

Asimismo, Sagardoy indicó que la gente no puede trasladarse en remises cuando se queda sin recarga porque es elevado el costo con respecto a su presupuesto. Por eso, solicita que desde la Secretaría que corresponda de la Municipalidad se vea la posibilidad de buscar otros puntos de recargas, en vecinales, almacenes y otros negocios.

En este sentido, al ser consultada la Concejal por qué los kioscos desde que se instaló el sistema no estarían dando tickets a los consumidores cuando recargan las TEP, respondió: "Me parece que no corresponde, que tendrían que dar el ticket como cualquier negocio acreditado, que se exigen requisitos. Hay que ver cuál es el convenio que tiene la municipalidad con estos kioscos, que hacen la recarga y no dan el ticket como si lo hace la terminal. Porque en algún momento tienen que rendir todas esas recargas que vendieron. Tiene que haber un informe de ese ingreso de dinero".

Por último, la Radical especificó: "Porque sino, cómo se controla ese dinero. Se puede sacar del sistema, cuantas tarjetas vendió o recargó el kiosco pero si está en negro, dónde lo vuelca la Municipalidad a ese dinero."