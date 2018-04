Presión simultánea del "círculo rojo" político y financiero

El gobierno decidió apretar el acelerador con el "ajuste" y esa decisión le está haciendo perder la iniciativa política; lo está forzando a ponerse a la defensiva. En rigor se trata de un ajuste "soft" que no satisface a los ultraortodoxos porque es gradual en materia de gasto público, pero provocó en primer lugar una caída de la imagen del gobierno y a continuación una ofensiva (apenas detectó el fenómeno) del `establishment' político.

¿En qué consistió específicamente el `ajuste'? En una devaluación a fin de año y una suba de tarifas posterior. El objetivo era disminuir el nivel insostenible del gasto público y el método, el recomendado por Maquiavelo: el mal se hace todo junto, el bien se administra de a poco. Si el ajuste se termina en el primer semestre, el gobierno tendrá la posibilidad de que la economía remonte en plena campaña electoral 2019.

Pero algunas cosas fallaron. El primer sector del `establishment' político en reaccionar fue el de los socios del propio Mauricio Macri. Protestó de manera pública Elisa Carrió y casi de inmediato la UCR.

En este punto conviene hacer una distinción. En 2015 todo el `establisment' político -con la sola excepción del PRO- prefirió ver en el macrismo un fenómeno pasajero. Creyeron que no saldría del desastre económico heredado de Cristina Kirchner. Profetizaban que no terminaría el mandato. Pero acá también algunas cosas fallaron. Macri no sólo superó los dos años iniciales, si no que amenaza con quedarse seis más.

Ocho años de caminata por el desierto son muchos. Y muchos son los que pueden desaparecer en ese término. Por eso hoy los políticos se dividen entres grandes clases. Los que se oponen encarnizadamente a Macri, los que son socios de Macri y los que quieren ser socios, pero no los dejan.

En el primer grupo están los `tirapiedras' en sentido literal y figurado: el kirchnerismo y los massistas que ya se unieron en el Congreso. A los últimos los manda Graciela Camaño, esposa de Luis Barrionuevo que quiere resucitar al PJ junto con Eduardo Duhalde. En el segundo están radicales y `lilitos'. En el tercero, gobernadores y senadores pichettistas.

Todo el peronismo se unió en la Cámara de Diputados para volver a congelar las tarifas igual que en la `década ganada'. El miércoles pasado el oficialismo los frenó, pero no podrá hacerlo por mucho más tiempo porque está en minoría. Lo previsible en este terreno es un veto presidencial.

El peronismo de los gobernadores y Pichetto no pueden unirse permanente con los `K', pero debieron reaccionar ante el `tarifazo', porque primero lo habían hecho Carrió y los radicales. En palabras de Pichetto: `¿Y qué pretenden? ¿Que la oposición se quede cruzada de brazo, que no digan nada? ¿Que consintamos que el debate se dé dentro de Cambiemos con un sector que ajusta y es conservador popular y otro otro progresista que es un alma sensible y ordena? Eso, no'.

El ruido generado por lo `tirapiedras` alarmó a los `racionales' hasta el punto de organizar una nueva reunión del sector en Córdoba. Allí definieron el presente como un `tiempo de crecimiento y consolidación de identidad', es decir, por ahora no jugamos. Los `racionales' quedaron de hecho en medio de una guerra en la que no quieren intervenir, por lo que de ahora en más se verán obligados a practicar el difícil arte de tirar piedras sin romper vidrios.

En cuanto al `circulo rojo' financiero y su presión sobre el dólar, el ruido no fue origen de político. Más aún, según los expertos, se debió a una combinación de factores externos: el alza de tasas en los Estados Unidos, la devaluación en países de la región, la renovación de activos financieros y el nuevo impuesto a la renta financiera. Los grandes inversores se pasaron al dólar en lugar de quedarse en pesos y la presión sobre la divisa norteamericana fue fuerte.

Siempre se dijo que el `gradualismo' fiscal del gobierno sólo podría verse conmovido por una crisis externa, por lo que se expandió la idea de que ese momento había llegado. Sin embargo la venta de reservas tuvo un pico el miércoles (1.471 millones de U$S), que bajó a 1.380 millones el viernes, aumento de tasas mediante. Conclusión: el gobierno no devaluó, porque hubiese echado nafta al fuego de la inflación y deberá endeudarse más caro. Hasta ahora la estrategia le salió "bien", pero la "crisis" financiera como ocurrió con la política no quedó resuelta ni superada definitivamente. Sólo mostró sus límites.

