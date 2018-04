La oposición cierra filas para frenar con un proyecto unificado la suba de tarifas

En el tercer intento por acorralar al Gobierno en tema tarifas, la oposición podría mostrar el próximo miércoles una victoria parcial si logra emitir dictamen de mayoría del proyecto para lograr una revisión de los precios al 1° de noviembre, un congelamiento por 12 meses, la rebaja del IVA en las boletas y la indexación de las tarifas condicionada por los aumentos salariales.

Después de la fallida sesión especial en la que solo faltó un voto para lograr quórum y la sesión del último miércoles en la que se trataron 29 proyectos pero ninguno logró alcanzar los dos tercios de los votos de los presentes, el oficialismo accedió a convocar a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, comandada por Luciano Laspina, para tratar la iniciativa que elaboraron en conjunto el Frente Renovador y el Bloque Justicialista, que ya cuenta con dictamen en Obras Públicas y en Defensa del Consumidor. Cambiemos cuenta allí con 23 representantes y la oposición intenta reunir al menos a 25 diputados, porque aún no sabe si logrará sumar al radical Martín Lousteau.

Laspina, que quiere ser gobernador de Santa Fe y ya emplazó a Miguel Lifschitz para que se ajuste al pedido presidencial y rebaje los impuestos a los servicios públicos, cuestionó que “este proyecto está más destinado a infringirle un daño político al Gobierno que a buscar una solución”. En la vereda contraria lo estarán esperando Axel Kicillof, Diego Bossio y Marco Lavagna, dispuestos a rebatir los argumentos del Gobierno e intentar anotarse un triunfo en conjunto que les permita comenzar a transitar la carrera hacia 2019.

Si la iniciativa logra reunir las firmas suficientes podría llegar al recinto el miércoles 9 de mayo y solo necesitaría mayoría simple para poder avanzar hacia el Senado, donde seguramente lo estará esperando otra instancia de ardua negociación con los gobernadores detrás de escena. El propio jefe de Gabinete, Marcos Peña, les preguntó el último miércoles a los senadores de dónde se obtendrá el dinero en caso de que se frene el aumento de tarifas y recordó el veto de Cristina Kirchner al 82% móvil, tal vez como un presagio a los planes de su sucesor, Mauricio Macri.

Antes del encuentro de la Comisión de Presupuesto se reunirán intendentes bonaerenses convocados por uno de sus ex colegas de Bolívar, el randazzista Eduardo “Bali” Bucca, que preside la Comisión de Asuntos Municipales. La foto buscará mostrar a una veintena de jefes comunales opositores como Verónica Magario (La Matanza), Julio Zamora (Tigre) y Luis Andreotti (San Fernando), preocupados por el impacto de las subas de tarifas en sus municipios.

Según comentaron a PERFIL desde el randazzismo, se analizará “el impacto que pueden tener los municipios si se eliminan los impuestos propios”, además de pedir que el consumo municipal de electricidad sea considerado un servicio público esencial y se cobre a precio de generación y no de distribución.

