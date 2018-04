Cuidado que Bonino se los lleva puesto a todos

Los referentes locales de Cambiemos se empecinaron con conseguir la presidencia del Concejo, ahora pagan las consecuencias, Lalo los puede arrastrar a todos, pero ojo, a los peronistas también.

Qué nadie crea en Cambiemos Rafaela que se va a salvar o que no va a ser arrastrado por los desaciertos de Lalo, es el precio que se va a pagar por la "chiquilinada" de imponer el numero sobre la institucionalidad.

Querían hacerle besar la lona al perinismo?, lo lograron, pero lo dijimos hasta el cansancio, enfrente tienen un rival grogui, al borde del knock out, pero con una experiencia como no la tienen los otros políticos de la Ciudad.

Al primer traspié, en cuanto alguno tropezara, se iban a agarrar del último hilo de la soga para no estrellarse contra el suelo.

Cambiemos es inexperto y muy faltó de cintura politica, Viotti está aprendiendo pero aún le falta, es joven, tiene mucho futuro, pero no tiene (por suerte) las mañas que si tienen los eternos dinosaurios que aprovechan cualquier cosa para llevar agua a su molino.

Bonino no es "chorro", es un muchacho honesto y descente que no le hacen falta $20.000.

Yame manifesté, actuó por "boludo" no por ladri. Si actuó mal? si, con seguridad, pero que nadie se rasgue las vestiduras.

Muchos de los que lo critican a diferencia de Bonino, son "chorros" y se hacen los "bóludos", hay una gran diferencia.

Cambiemos oportunamente fue caprichoso y se jactaron de humillar al peronismo, ahora van a tener que soportar las consecuencias de los desaciertos que la inexperiencia da y hacer lo posible para que Lalo no arrastre a todos y a todo lo bueno que se hizo.

Qué nadie se confunda ni tenga memoria frágil, el peronismo hace 26 años que gobierna la Ciudad y las 20 "lucas" de Bonino (que devolvió, por lo cual no le hizo un daño al Estado Municipal), son una gota en un océano de contubernios y corrupción. No vaya a ser que Bonino no solo arrastre a sus pares de Cambiemos si no, a quienes lo quieren voltear y tiene el culo más sucio que una papa, quizá sea hora de comenzar a habkar,investigar y denunciar