Para la UIA, la suba del dólar "trastoca todo, las empresas lo que más necesitan es previsibilidad"

"Fue una semana convulsionada, aunque estamos viendo que se trata de tomar medidas para que vuelva a valores lógicos. Hay que tener en cuenta que la suba no es solo por temas internos, hay temas externos como la suba de tasas en Estados Unidos", afirmó.

Acevedo dijo que tiende a ver la suba en la cotización de la moneda estadounidense ocurrida en los últimos días como "un movimiento, no creo que sea la tendencia. Me parece que es coyuntural, no sé si este será el valor del dólar. Pero trastoca todo, las empresas lo que más necesitan es previsibilidad", agregó en declaraciones a radio Mitre.

Respecto al incremento de las tarifas de los servicios públicos, el titular de la UIA admitió que son "un costo cada vez más alto. Tenemos que recuperar tarifas sin que influya tanto en los costos industriales. Hay que tratar de bajar el costo de la energía, quizás por el lado de los impuestos".

"La preocupación nuestra con las pymes es el tiempo entre la coyuntura y los beneficios que se obtendrán en dos o tres años, para ver los beneficios de la ley impositiva y las inversiones en caminos y trenes, porque eso no es de un día para otro", agregó.

Destacó, por otro lado, que "los indicadores de marzo siguen mostrando que la industria sigue creciendo" y que "el Gobierno tomó una serie de decisiones para integrarse al mundo".

Luego de la sorpresiva decisión de incrementar la tasa de política monetaria al 30,25% y las ventas por u$s 1.382,1 millones en el mercado cambiario del Banco Central, el dólar recortó su avance inicial y subió este viernes seis centavos a $ 20,90, en bancos y agencias de la city porteña, según el promedio de ámbito.com.

El billete llegó a subir 36 centavos, a su récord histórico intradiario $ 21,20, pero luego recortó con la decisión de la autoridad monetaria de subir su tasa de política monetaria 300 puntos básicos a 30,25%, desde el 27,25% anterior, una medida sorpresiva si se considera que el tipo de interés de referencia se anuncia cada segundo y cuarto martes de cada mes al cierre del mercado.

Fuente: Ámbito