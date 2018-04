Piñera desiste de la designación de su hermano como embajador en Argentina

En un comunicado, Piñera expresó que "es mi convencimiento que, en el mejor interés de Chile, el nombramiento del Embajador de Chile en Argentina es urgente y no es compatible con los tiempos estimados e informados por la Contraloría para pronunciarse sobre dicho requerimiento".

El presidente, luego de la presentación del requerimiento por nepotismo, informó que iba a suspender el nombramiento de su hermano hasta que la Contraloría emita el dictamen, pero ayer el Contralor estimó que se podían demorar hasta seis meses, por lo que Piñera apuró su decisión.

Piñera expuso en el comunicado que "reitero mi convicción que Pablo Piñera reúne todas las condiciones necesarias para ser un buen embajador de Chile en Argentina y cumple con todos los requisitos legales para ser designado en dicho cargo" y que en su opinión "aquí no ha existido ningún acto de nepotismo, ni mucho menos, descuido del interés público, pues su nombramiento no obedecía al hecho de ser mi hermano ni a ningún interés particular, sino solo a un legítimo interés público".

Este sábado en la mañana el presidente le comunicó a su hermano la decisión e informó que ya han iniciado las gestiones para la designación del embajador de nuestro país ante la República de Argentina.

Fuente: Ámbito