Nielsen, sobre la escalada del dólar: “Estamos frente a un problema, hay que ser claro”

Para el ex funcionario de Néstor Kirchner, “este esquema de gradualismo con financiamiento externo y atracción del capital a través de las altas tasas de Lebacs, tiene fragilidad".

Tras la fuerte escalada del dólar de esta semana, el ex secretario de Finanzas Guillermo Nielsen advirtió sobre el impacto que puede tener el aumento sobre los precios, y remató: "Estamos frente a un problema, hay que ser claro".

"Hubo cuatro o cinco veces que el Central vendió hasta 500 millones de dólares para no generar una corrida y el éxito en esos casos se ve en el nivel de reservas, donde no cambiaron significativamente. Lo de ayer es una luz entre amarilla y roja porque se fueron 1.500 millones y no es chiste", indicó.

También señaló que “hubo una decisión de lo que se llama en finanzas 'smartmoney', un fondo que había invertido en Lebac, las vendió y se fue” y remarcó que “esto es todo un tema porque las reservas que tenemos en el Central no son genuinas, son alquiladas a través de una alta tasa y una cierta seguridad de carry trade, para evitar la volatilidad del tipo de cambio. Eso está en jaque".

"¿Qué pasa más allá del smartmoney? ¿Qué pasa con el ahorrista medio, que tiene en su biblioteca mental ir al dólar? Lo de ayer no fue solamente un récord; fue que se fueron", planteó.

En cuanto al impacto de la suba en los precios, sostuvo que hoy no hay “bases técnicas” para asegurar que la inflación bajará a partir de mayo y añadió: “Los trascendidos que hay son de que estaría arriba del 2,5 por ciento (en abril)”.

“Hay un problema y es un problema serio, que es la política monetaria. El problema no son las tarifas, si uno ve la inflación núcleo de lo que va del año es mucho más alta que las del año pasado", expresó.

"El tema inflacionario es mucho más serio de lo que Gobierno plantea. Ellos van a la doctrina del aire y sol, y fue una fantochada la ida a Washington de los funcionarios argentinos a explicar cómo había bajado la inflación y está subiendo. Ese frente lo veo mal", alertó en declaraciones a Milenium.

