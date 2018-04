Castellano y el "verdurazo": "Lo que puedo decir es que la gente no aguanta más"

El Primer Mandatario de Rafaela, Luis Castellano al ser consultado por la prensa sobre el tarifazo y el regalo de verdura frente a la EPE, sostuvo que es lo que le pasa a diversos negocios pequeños de la ciudad debido al incremento del suministro de energía.

"Lo que puedo decir es que la gente no aguanta más, no tiene más posibilidades de pagar una tarifa, que se ha hecho totalmente irracional. Cuando se pierde la racionabilidad en los aumentos. La gente dice que se les escapa totalmente de sus posibilidades. Yo creo que el Gobierno de la Provincia y el Gobierno Nacional van a generar un problema inverso al que quieren resolver, un en vez de recaudar más, van a recaudar menos porque la gente no puede pagarlo", añadió el Intendente.

Asimismo, el Funcionario se vio preocupado por el impacto directo del aumento de tarifas en la electricidad en la ciudad que comanda: "Este es un problema que se está dando y que no lo habíamos visto en Rafaela, nunca. Nunca hemos visto que gente trabajadora tenga que dejar de pagar la luz o cerrar su negocio porque no lo puede hacer. Estamos ante un problema social muy grave. Los negocios van a despedir gente o van a tener que cerrar".

Por último, "Donde creo que el Gobierno de la Provincia y después el Gobierno Nacional tienen que ver, sensibilizarse ante el tema, pensar en cada una de las personas que están sufriendo esta situación y tomar alguna medida de alivio", finalizó Castellano .