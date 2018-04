Bonafede contundente: "Cambiemos debería sacar a Bonino de la Presidencia del Concejo"

Comenzaron a aparecer las primeras repercusiones después del discurso de Raúl "Lalo" Bonino, durante la sesión del jueves pasado, en donde -si bien admitió su "error de comunicación" a la hora de justificar el pedido de viáticos para sus viajes a Buenos Aires y Uruguay- indicó que era "uso y costumbre" del Cuerpo Legislativo la utilización del dinero de esta forma. En ese sentido, repartió culpas desde Luis Castellano hasta su gestión. Su predecesor, Silvio Bonafede, no solo rechazó la posición adoptada por el macrista, sino que dejó abierta la posibilidad de que Cambiemos deba modificar al Presidente del Concejo Municipal de Rafaela.

"Era de esperar que iba a hacer esto: seguir sembrando mantos de sospechas... llevar a mamá, papá y la señora para que lo cuiden... Patético lo del Presidente del Concejo", sentenció Bonafede, en diálogo con "Algo dirán" (Radio Galena, 94.5 Mhz).

"Hizo muchas acusaciones... no dejó a nadie en pie. Bonafede, Ricotti, el Intendente Castellano... revoleó para todos lados. Bueno, ahora, va a tener que demostrar todo lo que dijo", señaló en un tono muy coloquial el médico. "A mí me acusa de tres viáticos. Fueron viajes que hice en representación del Intendente a Buenos Aires: uno a recibir un predio por el Complejo Ambiental, el otro fue por una convocatoria por el gasoducto y el tercero no lo tengo presente. En todos los casos había invitaciones debidamente justificadas", describió.

"Venir a justificarse tirando un manto de sospechas sobre los otros... Creo que era lo único que no debía hacer y lo hizo", completó. Recordemos que Bonino tiene 15 días para responder el pedido de informes que fuera aprobado el jueves pasado.

"Cuando, como en mi caso, se va en representación del Intendente, tenés un monto determinado y tenés que rendir si pedís más de lo que te corresponde por el decreto. A mí me dieron ese dinero y me fui a cumplir la misión que me habían encomendado. Eso sí está documentado", comentó Bonafede.

"Bonino se fue a Uruguay, no pidió permiso para salir, no había invitación formal, la transferencia dice que se concretó el lunes pero en realidad es el viernes... Está todo demasiado claro en que se hizo mal. Entonces, venir a justificar poniendo sospechas en otros... Yo, duermo tranquilo. Por eso le pedí la auditoría de mi gestión", recordó Bonafede. La misiva, dirigida a Bonino, se tratará el próximo miércoles en la reunión de comisión. Vale destacar que esto no pasará por el recinto, sino que es una decisión que deberá tomar el cuerpo sin necesidad de votarse.

"Yo, si tengo todo tan clarito, el martes mismo (NdR: el día después de que estalló la polémica) lo estoy respondiendo. Y en lugar de eso, nos llevó a Presidencia. Menossi dijo que también los habíamos convocado cuando tuvimos que cambiar el equipo de audio del Concejo. Ese tema no tiene nada que ver con lo que estábamos tratando. A nosotros nos llevó para que la prensa no escuche, para defender lo indefendible", completó.

"Creo que Cambiemos tiene que replantearse la Presidencia", disparó y aclaró que el PJ no lo pedirá específicamente. "Nosotros el 10 de diciembre, aceptamos la decisión de ellos de la Presidencia, la Secretaría y la Prosecretaría. Son 7 votos contra 3", indicó.

"Yo esto se lo planteé a Menossi, informalmente. Me dijo que lo iban a charlar, porque me dijo que era decisión de Lalo. Por supuesto que es una decisión de él, pero también debe serlo de su partido, no es Lalo solo. Pero, es problema de ellos. Nosotros no vamos a pedir el cambio de la Presidencia. Ellos nos dejaron en claro el 10 de diciembre que a ellos lo habían elegido para ocupar ese lugar. Es un derecho adquirido. Cambiemos tiene ahora que tomar la decisión de cambiar o no el Presidente. Menossi dejó entrever que él quería ser el Presidente del Concejo en el último año de su gestión como concejal, porque después no va a buscar la reelección. Si él quiere, puede. Que lo proponga ahora. Yo voy a aceptar la decisión de Cambiemos", culminó.

Fuente: La Opinion sobre una nota de Adrián Gerbaudo