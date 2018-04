Brenda Barattini, la acusada de mutilar a su amante, continuará presa

Por entender que existe riesgo procesal, la Cámara de Acusación confirmó la prisión preventiva de Brenda Micaela Barattini (26), la joven imputada de lesiones gravísimas por haber cortado el pene de su amante de 40 años.

En sala unipersonal, la vocal Patricia Farías rechazó el recurso de apelación de la defensa y confirmó lo actuado por la fiscal del 2º Turno de Violencia Familiar Bettina Croppi y la jueza de Control Nº 6 Cristina Edith Giordano.

“Micky” Barattini está presa en la cárcel de Bouwer desde hace cinco meses, luego del episodio ocurrido durante la noche del sábado 25 de noviembre de 2017 en su departamento de barrio Nueva Córdoba.

Farías rechazó la pretensión de la defensa de recuperar la libertad por la gravedad del hecho y porque la mujer fraguó un escenario para aparentar que había sido violada.

La vocal del tribunal de alzada sostiene: “Se ha corroborado un comportamiento de la imputada demostrativo del peligro que significa su libertad, pues podría fugarse o entorpecer la investigación”.

Además, agrega que Barattini “no sólo planificó frustrar el descubrimiento de la verdad –lograr su impunidad mediante la apariencia de un ataque sexual y una actuación en legítima defensa– sino que, además, inmediatamente después del hecho puso en práctica dicho plan”.

La imputación tiene dos calificantes: “Lesiones gravísimas por el vínculo y por alevosía”, esto último porque ella le tapó los ojos y lo sorprendió totalmente.

Ambas calificantes están en el dictado de la prisión preventiva y no fueron cuestionadas por los anteriores defensores cuando recurrieron esta cautelar.

Tanto la jueza Giordano como la vocal Farías confirmaron el hecho y no se refirieron a las calificantes porque no fueron motivo de agravio, no estaban en discusión.

Ahora es de esperar que, cuando el expediente “baje” a la fiscalía, la fiscal Croppi recibirá una nueva carátula con los dos agravantes.

