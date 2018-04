Lavagna a Frigerio: Si bajan IVA a empresas pueden bajarle a la gente

Tras la sesión especial pedida por la oposición en la Cámara de Diputados el miércoles pasado para tratar una treintena de proyectos contra los aumentos en las tarifas de los servicios públicos, Cambiemos aceptó tratar la iniciativa de “precios razonables” que redactaron el Frente Renovador y el interlboque Argentina Federal, con apoyo del kirchnerismo, en la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja. La discusión en ese cuerpo será el miércoles 2/5. Si logra dictamen podrá tratarse en la siguiente sesión ordinaria, presumiblemente el 9 de mayo.

En declaraciones ala radio Milenium, el diputado nacional y economista Marco Lavagna defendió la iniciativa de su bloque por el tema tarifario, pero primero se refirió a la suba del dólar registrada ayer: “es una señal más de que el esquema económico del Gobierno no funciona y se empiezan a ver las señales, los déficits en materia externa, es decir la salida de dólares, que viene compensando con endeudamiento. Cuando hay movimientos afuera genera miedo en Argentina y el tipo de cambio se mueve. A esto se suman la inflación muy alta de los últimos meses y todo eso empieza a hacerse visible, pero no es nuevo. Venimos advirtiendo sobre el déficit. Cuando se acumulan los problemas o se van haciendo más grandes, aparecen las señales”.

Sobre las consecuencias de la suba de la divisa y una escalada que termina en una fuerte devaluación del peso, estimó: “no creo que esto termine en una gran devaluación, creo que el gobierno tiene tiempo de corregir el rumbo. Pero tiene que entender que el esquema económico ya no va más. Tiene que empezar a corregirlo para evitar seguir pateando la pelota para adelante”.

En cuanto al tema tarifario y la posibilidad de un acuerdo con el oficialismo, Lavagna explicó: “El Poder Ejecutivo es el que manda. Hay algunos diputados del oficialismo que se mostraron en su momento con preocupación por la política tarifaria pero a los dos minutos la elogiaban”.

“Vamos a ver cómo se sigue trabajando en las comisiones. El proceso hasta ahora fue, más allá del sabor amargo de que no hayamos podido dar una solución concreta, visibilizar el problema y que algo hay que hacer y seguir tratando de convencer al resto de la oposición como al mismo oficialismo. No creemos que haya que hacer demagogia y retrotraer todo y no aumentar nada pero tampoco la locura de los aumentos que se están dando. Esperemos que el Gobierno se de cuenta del efecto negativo que esto tiene para la economía y para el bolsillo de las familias”, añadió.

Consultado sobre los aumentos y el impacto en la política antiinflacionaria del Gobierno, Lavagna consideró que “la única política antiinflacionaria que está llevando adelante hoy el Gobierno es a través del Banco Central y con la tasa de interés, y eso no funciona. Encima, la descoordinación hace que le pongan aumentos tan fuertes que el BCRA después sale a exagerar con la política de suba de tasas de interés que es inflacionaria. Hay un problema de coordinación en el equipo económico y de no tener claro el rumbo. Están en la modalidad de patear la pelota para adelante”.

Por último, sobre la propuesta del Frente Renovador de reducir el IVA en las tarifas, el economista le respondió al ministro del Interior, Rogelio Frigerio que ayer dijo que eso sería “difícil” y “engorroso”: “Si no es engorroso para las empresas no veo por qué tienen que serlo para los residenciales y que la gente puedan pagar menos una tarifa de luz y gas”.

Urgente 24