En el décimo año de Rafaela Emprende se inauguró el Club de Emprendedores

"Lo dijeron en el video de Rafaela Emprende, donde apareció la palabra creer, persistir, crecer juntos. En definitiva es la matriz productiva de la ciudad, es el adn de lo que siente el rafaelino, recorrer cualquier barrio de la ciudad y escuchar que la gente te pide ayuda para poder trabajar y descubrir que esa fuerza emprendedora puede constituirse junto con el entorno institucional que tiene, en algo que se potencia enormemente, que es parte de lo que nosotros tenemos que preservar como historia, como cultura de la ciudad y fundamentalmente como visión de futuro", remarcó el intendente Luis Castellano este jueves en el lanzamiento de la décima edición de Rafaela Emprende, el programa impulsado por la secretaria de Desarrollo Económico, Innovación y Relaciones Internacionales, que brinda apoyo a quienes buscan iniciarse en el camino del autoempleo.

Posteriormente manifestó que "Rafaela tiene una matriz empresarial en donde el 80 por ciento de su constitución empresarial son pymes, son empresas que tienen menos de 10 empleados". "Cuando nosotros vemos eso, sabemos que ahí hay que poner el ojo y ahí hay que hacer el acompañamiento con toda la fuerza que tengamos a nivel institucional", agregó.

10 años

"Rafaela Emprende cumple 10 años y es parte de una política de estado que se viene construyendo de hace tiempo y lo que hace es rescatar esa fuerza productiva y darle un acompañamiento para que el pequeño empresario pueda potenciarse y desarrollarse", añadió el mandatario.

Asimismo detalló que "cuando es difícil avanzar, cuando no se tiene idea de lo legal, cuando no se sabe hacer un asiento contable, cuando es difícil encontrar quien te pueda armar un esquema comunicacional en redes en un mundo tan competitivo se necesita tener ese acompañamiento y todo eso va derivando en otros programas, hay uno que es Rafaela Impulsa, que muchos conocen, es un programa de microcréditos con fondos Municipales que ya lleva asistido también a más de 110 emprendimientos y de esas empresas junto con el Rafaela Emprende hay entre un 70 y 90% por ciento de empresas que están con vida, y le van de alguna manera cambiando la situación de crisis y pensando en cómo progresamos, esto no se puede desaprovechar".

El Club de Emprendedores

"Pero hay que potenciarlos y el Club de Emprendedores es mojón más en esta cantidad o batería de herramientas que tenemos en la ciudad para poder acompañar al pequeño y micro empresario", manifestó Castellano.

Además hay que "estamos yendo por el camino adecuado, es una señal muy clara, aquí esta combinación del Club de Emprendedores y de varias instituciones, pero fundamentalmente trabajando con el equipo de la UNRaf, marca ese camino, así que bueno, un lugar más, un lugar importante para encontrase para pensar, para intercambiar ideas".

La convocatoria se mantuvo abierta hasta el mes de marzo, en la cual se recibieron más de 100 consultas, 85 postulaciones y que mediante un proceso de selección resultaron 50 los emprendedores que participarán del programa.

Autoridades nacionales

El evento contó con la participación del rector de la Unraf, Rubén Ascúa; el Presidentede ACDICAR, Gabriel Gentinetta; el Jefe de Gabinete, Marcos Corach; entre otros funcionarios locales.

Para el evento llegaron a la ciudad Patricio Gigli,

Subsecretario de Emprendedores en Ministerio de Producción de la Nación, Alan Plummer, Coordinador de Ciudades para Emprender en SEPYME, y

German Ariel Torretta, Agente de Clubes de Emprendedores.

En el lanzamiento no solo se llevó a cabo el acto formal, además contó con un Taller a cargo de Ricardo Rodríguez formador de la Academia Argentina de Emprendedores acerca de "Cómo agregar valor a nuestros emprendimientos a través de procesos creativos". En el marco de esta apertura también se dio lanzamiento al Club de Emprendedores de Rafaela, que tendrá sede en el edificio 3 de la Unraf.

Algunos detalles

El Club de Emprendedores contribuirá a promover el surgimiento de proyectos y emprendimientos locales con impacto económico, social y ambiental a través del trabajo colaborativo, el mismo fue impulsado en conjunto con la Municipalidad de Rafaela, la Universidad Nacional de Rafaela (UNRaf), y la Asociación Civil para el Desarrollo y la Innovación Competitiva Agencia Rafaela (ACDICAR) a través de un programa del Ministerio de la Producción de la Nación.

El mismo tiene como objetivo promover la articulación entre organismos públicos, empresas, organizaciones de la sociedad civil e instituciones educativas que apoyen a emprendedores. El Club tendrá un área de trabajo colaborativo y un área para el desarrollo de capacitaciones que dispondrán de nuevas tecnología como impresoras 3d, kits arduinos, sensores, dispositivos de realidad virtual y otros.

Además, forman parte de dicho programa, diversas instituciones de apoyo como INTI Rafaela, INTA y las universidades de la ciudad.