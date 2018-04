Las 10 definiciones de Macri sobre tarifas, corrupción y Messi

Ayer, el presidente Mauricio Macri después de un día en el que su agenda giró entorno a la visita de su pae chileno, Sebastián Piñera, brindó una entrevista a los periodistas Julio Blanck y Eduardo van der Kooy para su programa Código Político que se emite por el canal Todo Noticias. En el reportaje se refirió a todos los temas que abarcan la agenda política actual, y se atrevió a elegir entre Lionel Messi y Diego Armando Maradona.

Tarifas. "Escuchamos mucho pero también que a veces no podemos escuchar todo, porque esto se debatió hace dos años y fuimos a audiencias públicas que marcó la Corte Suprema de la Nación donde se trazaron los aumentos, todos los que se iban a hacer en función de normalizar algo elemental sin el que un país no funciona, que es tener energía porque íbamos rumbo al modelo venezolano que está parado sobre una reserva gigante de petróleo y hoy ya ni siquiera tienen combustible".

Gradualismo. "Logramos evitar ese colapso (de la energía) y giramos hacia el lado correcto, el cual lleva a asumir la responsabilidad de que cada uno tenga que pagar su consumo. Y lo hemos hecho lo más gradual posible".

Subsidios. "La primera mentira que nos dijeron es que los subsidios no los paga nadie, ¡mentira! Los pagamos todos con inflación y con deuda y lo peor es que le estamos diciendo a nuestros hijos que ellos van a pagar parte de nuestra energía. Van a pagar la que ellos consuman y parte de la que nosotros no quisimos pagar. Segunda mentira es que las tarifas son exorbitantes cruzamos a Uruguay y pagan más del doble en el eletcricidad y en gas y en Chile, el triple"

Inflación. "La verdad que pensábamos que ibamos a lograr bajar la inflación más rápido de lo que la estamos bajando, pero está bajando. El compromiso para bajar al dígito sigue como un compromiso prioritario porque sabemos que afecta a los trabajadores. El descalabro tarifario que había era una inflación oculta y significó mucho más de lo que imaginábamos". "Soy el primero en saber que todo cuesta que hoy nada es fácil, que hay que remarla, pero estamos remando en la dirección correcta. Antes remábamos al revés, nos estábamos enterrando y ahora estamos creciendo. Siete trimestres consecutivos no pasaba hace mucho tiempo en la Argentina", precisó.

Patrimonio de los ministros del Gabinete nacional. "Es gente capaz, con buenas intenciones y honesta y que muchos de ellos no vienen de la política, tienen una trayectoria anterior donde aprendieron todo lo que hoy están volcando a favor de los argentinos. En su historia ellos tienen un patrimonio y que lo tienen declarado. Muchos vivían a fuera del país y han ido trayendo algunos en mayor o menor medida algo acá, también teniendo en cuenta que este Gobierno por primera vez escribió normas con la OA para evitar conflictos de intereses (...). Esos señores si vuelven con su patrirmonio acá tienen que tener cuidado donde lo ponen porque no pueden tener conflictos, entonces no es fácil esta situación".

Aliados y opositores. Calificó a Elisa Carrió como "una buena compañera de ruta"; a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner como "una persona que le cuesta ver la realidad"; a Franco Macri como "mi padre del cual aprendí mucho"; y a Alfonso Prat-Gay como "un economista y político que está buscando su lugar".

Corrupción. Macri recordó que el mismo día que asumió (10 de diciembre de 2015) le dijo a sus ministros 'El que afana, lo mato'. En esa línea, completó: "La consigna sigue ahí. Frente a tanto pedir que los argentinos pongan el hombro y empujen lo mínimo que tenés que hacer es no tocar lo que no es tuyo".

Consolidar una opción política en Argentina. "Mi tarea es consolidar Cambiemos, eso es lo que intento a la vez que permanentemente vivo invitando la gente a participar en política, que elija el canal que quiera pero que se involucre".

Su futuro político. "Mi mayor proyecto político es seguir fortaleciendo el cambio cultural, el que cada argentino entienda que en la Argentina que estamos construyendo. Que al que le va a ir bien es aquel que trabaja, que se esfuerza, que se supera.No le va ir bien al que toma el atajo, al que miente, al que viola la ley".

Diego Maradona y Lionel Messi. “Tengo una posición tomada. Dada la trayectoria no hay duda que Messi logró más cosas que Diego, sobre todo por la continuidad. Para mí no hay duda. Leo ha logrado cosas increíbles. El fútbol y las cosas que tienen que ver con el equilibrio y el marketing hicieron que no le den el Balón de Oro todos lo años, porque la diferencia con Cristiano Ronaldo también es abismal”, concluyó.

Fuente: Perfil