Sigue el plan para desestabilizar a Bonino

Es sabido que las apetencias del bloque peronistas responden a intereses políticos, lo que no se puedo obtener en las urnas se quiere obtener en el escritorio, la gente no es tonta y se da cuenta de las artimañas de los concejales justicialistas.

La idea clara es "voltear" como sea a Bonino y van a hacer todo lo que puedan para lograr el objetivo, con seguridad en la semana entrante van a recurrir a la Justicia, artimañas de la política del pasado que la gente no quiere seguir soportando y en las elecciones le da la espalda.

Se quedaron en el pasado, no evolucionan, van a seguir perdiendo cuanta elección compitan. Son vetustos, dinosaurios de la política.

En la sesión de ayer el Concejo Municipal aprobó 15 despachos de comisiones durante 150 minutos, destacándose el pedido de informe sobre los viáticos al presidente del cuerpo Raúl Lalo Bonino (ayer fue su cumpleaños y en la sala de sesiones estuvo acompañado por sus padres y novia) por los viajes a Uruguay y Buenos Aires, cuya atención acaparó a muchos periodistas.

Muriel expresó estar "preocupado si fuera presidente, no es problema suyo sino también de Cambiemos, que lo dejaron solo, nos metieron a todo el Concejo, pero somos respetuosos de los tiempos. Al escuchar el audio del lunes 16 en la entrevista a Menossi (con Sergio Boschetto) lo más preocupante es la falta de información al Concejo". Luego emitió el audio de su par macrista: "Finalizada la sesión del jueves, nos informa que viajaba al Uruguay, pidió los viáticos a la contadora. El planteo del PJ sobre el viaje de algún concejal de los viáticos, qué pasa cuando el presidente del Concejo administra los recursos, Lalo es juez y parte, no se convocó a todo el Concejo sobre esta invitación... se tiene que manejar con nota por escrito y hay que dejarlo claro, modificar el reglamento para no dejar ninguna suspicacia al futuro".

Menossi le salió a responder: "el audio está recortado, me comuniqué el jueves a la tarde con él que estaba de viaje, de los viáticos me entero después. Le dije personalmente a Bonino lo que pensaba, no era la forma, de que se hayan utilizado viáticos sin decir nada. Cuando Diego Alvarez (era secretario del cuerpo) ingresó al despacho del concejal Bonino con un cheque de $ 700 con viáticos de la audiencia de ASSA, que nunca solicitó ni decidió cobrar, cuando Ricotti era presidente del cuerpo. Espero que el Presidente pueda aclarar, que la gente sepa todo y devuelva la plata. Nos hemos manejado con usos y costumbres, pero hay que hacer una norma que nos regule, decidirlo entre todos. ¿Quién controla al Intendente sobre los gastos?".

A su turno, Bonafede dijo: "lamentablemente, no estuvo bien; vamos a esperar el informe. Los temas excluyentes de la ciudadanía son esto y el tarifazo. ¿Cómo sigue?".

Garrappa señaló que "celebro que lo hayan votado todos los bloques, demuestra que lo que pasó perjudica a todo el cuerpo. Esperaba que nos entregara la respuesta el martes en comisión. Los usos y costumbres no sirven, en la elección de autoridades no se respetó a la minoría, el Concejo está dominado por la fuerza opositora y no hay que perderlo de vista".

Muriel aprovechó para tirar más leña al fuego, citando la palabra malversación que "es un delito cometido por no cuidar los fondos públicos o disponer de los fondos indebidamente; no estábamos informados. Nos tildaron de corporativos y verticalistas".

Mársico aclaró sobre este delito "cuando los fondos destinados para una cosa se usan para otro destino. Acá hay una partida de viáticos y si se gastaría para otra cosa es malversación".

Viotti salió con los tapones de punta contra el oficialismo: "en 2014 un empleado municipal del Corralón fue denunciado en la Fiscalía, en 2016 una investigación que no corresponde con autocontrol, hace 27 años que gobiernan a no mostrar la realidad, llamando el Ejecutivo al medio para que no informe. En el robo de talonarios echaron al empleado y no a ningún funcionario. Maltrato de animales en el REMA, el caso Chaskona que en lugar de un proyecto de integración fue un boliche de amigos del poder, información que nos niegan, tapan las cosas, tienen miedo de perder el poder, le quitan libertad a las instituciones, hay que destapar verdades en el Concejo".

ERROR DE COMUNICACION

Una vez que terminaron las exposiciones, Bonino invitó a su par Visintini para que ocupara la Presidencia, según el artículo 37 del reglamento interno: "El pedido de informes va a ser respondido en tiempo y forma sobre el viaje realizado con la agenda, la restitución de los fondos sobrantes, los ingresos con registros contables. La intención es llevar la mayor claridad posible al Concejo y a la ciudad, quiero limpiar mi buen nombre, no venimos a hacer más de lo mismo, tratamos de cambiarlo. Los usos y costumbres no han requerido una invitación oficial. Está la resolución Nº 1373 de 1993 que faculta al Presidente del Concejo dictar resoluciones internas para la disponibilidad de fondos, que nunca se hizo. En los dos viajes los montos fueron establecidos en el decreto 38520 del DEM que establece cuánto dinero se le da a cada concejal y funcionario. Puede existir un error de comunicación, hay una invitación a mi persona al Uruguay, el dinero en mi cuenta apareció el día 16 cuando terminé la agenda de Uruguay, no fueron utilizados los fondos y fueron reintegrados al Concejo, estando respaldado por el accionar de la contadora, información que estaba en conocimiento de Muriel. Critican un accionar por el cual se vieron beneficiados durante 20 años con los usos y costumbres a criterio de quienes ejercían la autoridad: el cheque entregado por el secretario anterior cuando era presidente Ricotti que me otorga sin mediar solicitud previa y nunca fue cobrado. Hay errores a lo largo de años: Diego Alvarez solicita 1200 pesos no autorizados por nadie y justifica una parte sin resolución; Bonafede accede a un monto determinado autorizado por él en ejercicio de la Presidencia sin resolución; autoliquidación de Muriel firmado por Bonafede sin justificación, usa más de la mitad; otra solicitud del concejal Bonafede para ir a Buenos Aires sin justificación; otra de Bonafede por él autorizada no se justifica nada y no hay documentos; Alvarez se autoriza a sí mismo lo que no justifica. Puedo seguir con ex concejales que solicitaron viáticos y ocupan lugares del DEM: Castellano para ir a Carlos Paz. Fueron los usos y costumbres, yo también me abstuve, reconozco el error, todos deberían reconocerlo; crecer con normas claras, que no le pase más a nadie, tener la madurez sin buscar el aprovechamiento político".

Al momento de la votación -aprobado por todos los concejales- justificaron el voto Menossi, Muriel, Viotti, Bonafede, Bonino y Garrappa.

A decir verdad, las cartas están echadas sobre la mesa. Seguramente, Bonino responda el pedido de informes con documentos probatorios, habiendo ya reconocido públicamente el error de no comunicar previamente el viaje. Ya devolvió los 20.000 pesos solicitados al Concejo, según informaron fuentes confiables ante la consulta de este cronista de LA OPINION.

Otra enseñanza de este lamentable episodio es dejar los benditos "usos y costumbres" y avanzar en la modificación del reglamento con una normativa clara y precisa (hay 2 proyectos) sobre los viáticos, pero que son cuestionados por la ciudadanía debido a los montos de las dietas que perciben actualmente...

OTROS PROYECTOS

También fueron aprobados el monolito en el cementerio municipal a los caídos en Malvinas: Jorge Duks, Marcelo Lotufo, Gustavo Miretti, Hugo Moretto y Elías Zurbriggen, proyecto presentado por Mársico, contándose con la presencia de integrantes del Centro ex Combatientes de Rafaela. También hablaron Muriel, Viotti, Bonafede, Garrappa y Menossi.

Los restantes proyectos fueron: informe sobre baños del Parque Balneario Municipal, informe sobre Nodo de Salud Rafaela, prohibir areneros en espacios públicos y privados, difusión ley nacional N° 26928 transporte para personas que recibieron o recibirán un trasplante, declarar de interés municipal a las 5ª Jornadas Regionales de Estudiantes de Ingeniería Civil, mayor cantidad de lugares de recarga tarjeta TEP y ZEC, colocar cerramiento en escuela de fútbol barrio Luis Fasoli, realizar obras hidráulicas en Av. Aristóbulo del Valle, transporte público para discapacitados con la extensión de horarios, informes referidos al alumbrado público, mantenimiento integral de la plaza 25 de Mayo, eliminar alimañas y roedores en la ex curtiembre y un informe por monto remitido al SAMCO en 2016 y 2017.

Con información del Diario La Opinión sobre una nota de Emilio Grande (H)