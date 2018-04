La "aliada" impensada: Alicia K eximió de IIBB a proveedora estatal de servicios públicos

A pedido de la gobernadora Alicia Kirchner, la Legislatura de Santa Cruz aprobó por una unanimidad la eximición del pago de Ingresos Brutos a la empresa estatal que provee energía eléctrica, agua y cloacas a la provincia.

Si bien la oposición criticó la decisión de la mandataria, aportó el consenso para la aprobación de la desgravación de impuestos de Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE), proveedora de energía eléctrica, agua y cloacas.

El presidente de la bancada Unión para Vivir Mejor/Cambiemos, Daniel Gardonio, advirtió que actualmente, SPSE cobre $ 2 pesos por el kilovatio "cuando el proveedor nacional cobra 0,86" pesos por kilovatio. El radical agregó, el SPSE cobra el reparto "cuando generalmente la factura no llega nunca a domicilio" y lo hace a un valor de $ 80, "cuando el envío de una carta simple tiene un valor de $ 20".

Gabriela Mestelán, también de Cambiemos, reclamó que el SPSE "cumpla con la manda judicial que intima a celebrar una audiencia pública para explicar a los usuarios los brutales incrementos en los servicios desde enero de 2017". Ese incremento, se da "en un contexto provincial donde no solo no hay aumento salarial sino que no se cobra en tiempo y forma y tiene los servicios cada vez más deteriorados", agregó.

La legisladora presentó un proyecto para establecer una tarifa social de los servicios, que fue girado a comisión, con la asistencia, el próximo 6 de mayo, del presidente de SPSE, Lucio Tamburo, informó el vicegobernador, Pablo González.

Fuente: Ámbito