¿Por qué comprar ropa en Argentina es tan costoso?

Que la ropa es cara en la Argentina no tiene discusión; lo que se sigue analizando es porqué la diferencia con otros países de la región, un factor determinante para los viajes de compra que –con intervalos en función de la cotización del dólar- caracterizan los argentinos. Un trabajo de Linio señala que con lo que gasta una argentina en comprar un guardarropa básico, una colombiana puede comprar dos.

El presupuesto total para comprar un guardaropa básico en la región es de poco más de 120 dólares con un precio promedio por prenda de casi 40 dólares.

El país más costoso a es Argentina, mientras que el más económico es Colombia. De 31 productos analizados, 15 tienen un precio promedio mayor en Argentina que en los otros países. La prenda más barata es la camiseta básica sin mangas (12.44 dólares); la más cara, un abrigo con un precio medio de 156 dólares.

Hay un factor común a todos los mercados como es el proceso de globalización con economías abiertas, ingreso de China al mercado mundial. En el mundo de la moda diferencian tres tipos de países: los países “A”, en su mayoría europeos, que tienen un excelente nivel de diseño y son referentes de la moda a nivel mundial. Estos países crean las colecciones y las mandan a fabricar a los países C. Para comprar todo el guardarropa básico, una argentina gastaría unos 1789 dólares en total, con un precio promedio por prenda de 58 dólares.

Los países C son los que se caracterizan por tener un costo de mano de obra muy bajo, de unos 200 dólares por mes con ejemplos claros en China, India y Sri Lanka que fabrican la ropa que el resto del mundo occidental consume y que favorece el crecimiento de grandes marcas internacionales con precios de venta al público muy accesibles.

Argentina es un país B: está orientados al mercado interno y depende en gran medida de lo que se consuma en ellos para tener mayor o menor producción. Por lo tanto, la capacidad de crecimiento de su industria está limitada y el menor volumen de producción genera costos más altos. Los países C que tuvieron mercados cerrados pero muy grandes les dio una ventaja competitiva superior a la de Argentina.

Linio en su informe menciona que existen particularidades de la región que merecen ser estudiadas más a fondo, como los hábitos de los compradores, sus preferencias y temporadas pero el reporte permite una idea de las diferencias entre los países de Latinoamérica.

Los expertos indican producir en Argentina es estructuralmente caro. La Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI) realizó un informe en conjunto con la Fundación Proteger sobre la cadena formal de producción y comercialización, para determinar la participación de los distintos sectores en el precio total de una prenda de una marca premium.

Aproximadamente el 70% de su precio no está relacionado con el costo de producción: un 25,5% corresponde a impuestos (IVA, Ganancias, Ingresos Brutos, impuesto a cheques) y un 45% se divide entre el 16 por ciento del costo financiero (tarjetas de crédito y débito), un 14,9% generados por los alquileres comerciales y los shoppings, más expensas y otro 14%, a partir de los costos de comercialización y distribución. El 30% restante tiene que ver con el costo de fabricación (20%), el diseño y marketing (4,7%), y la rentabilidad empresarial (4,8%).

Los entendidos distinguen entre la ropa que se vende en los shoppings y centros comerciales, que representa una fracción minoritaria del mercado, de alrededor del 20%; el 60% de la población se abastece en mercados más populares con precios más baratos porque no incluyen cargas sociales ni impuestos porque los trabajadores están en negro; tampoco costo financiero porque se paga en efectivo y los comerciantes no tienen que pagar un alquiler significativo. Los textiles lo que plantean es que los precios no van a bajar si se abre la importación sin ningún tipo de limitación.

Fuente: Alfil Diario