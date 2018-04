Basta de engañarnos, los Argentinos no queremos pagar, amamos el subsidio

No hace muchos años, apenas 10 o quizá 12, supe facilitarle a un vecino, estudiante de Ciencias Económicas, un aparato celular que yo ya no utilizaba, puesto que me pareció de absoluta naturalidad que este joven pudiera contar con un medio de comunicación que lo pudiese ayudar en caso de urgencia o necesidad.



La reacción del padre, al enterarse de que su hijo tenía un teléfono móvil fue sintetizada con la siguiente frase: “ ¡¡¡mirá vos al gran gerente sin empresa!!!”. Y es que, hasta hace relativamente poco, al celular se lo consideraba un aparato de lujo, algo a lo que solamente podían acceder quienes tenían un dinero suficiente como para mantenerlo. De más está decir que los gastos de este estudiante eran solventados, de manera absoluta, por sus padres, los que, cabe señalar, disfrutaban de una situación económica acomodada, sin dejar de ser hombres de trabajo.



De igual manera, y recurriendo al un ejemplo análogo, me veo yo mismo, allá por la década de los 70 y 80, viendo películas estadounidenses en dónde los protagonistas conducían automóviles que contaban con teléfonos satelitales, lo que hacía envidiar el alto estándar de vida que este sólo motivo dejaba evidenciar.



Pero hoy en día, tanto en el mundo como en nuestro país, el uso de la telefonía celular se ha impuesto de una manera sorprendente, al punto de que, según la opinión de los más prestigiosos expertos en el área de las comunicaciones, la telefonía fija pronto va a ser parte de la historia.



Vemos por las calles, a cientos de miles de personas que no solamente realizan llamadas telefónicas desde sus teléfonos celulares, sino que, además, se comunican a través de los diversos sistemas de mensajería instantánea, amén de estar, de manera continua, conectados a la web como una forma más o, mejor dicho, como la forma más usada por la mayoría de los habitantes, para ser parte de este mundo globalizado.



Como todos sabemos, por que en determinado día del mes, dependiendo del plan y de la compañía a la que estemos suscritos, debemos afrontar el pago de este servicio, el que es brindado por empresas privadas, y que aumenta de manera contante, sin que por ello disminuya el caudal de clientes que tienen.



Otro tanto sucede, hoy por hoy, con la televisión por cable. No hay que ser muy ducho en esta materia para poder saber que la televisión abierta, tal y como la conocimos quienes nacimos en la era de los grandes aparatos que emitían su programación en blanco y negro, era en la que todas las casas lucían una antena en sus techos, la que permitía captar las dos o tres señales que había en cada ciudad del país, es algo que ya no existe más. Si bien sigue habiendo “televisión abierta”, las señales son distribuidas a los usuarios a través de las empresas que comercializan la “televisión por cable”, haciendo prácticamente imposible la visualización de una “señal abierta” sin la suscripción a la empresa distribuidora.



También, como en el caso de la telefonía celular, la televisión por cable es de pago, ya que todos los meses debemos abonar la factura para que podamos seguir disfrutando de las pocas señales de aire que sólo pueden ser vistas a través del cable, adosadas a un centenar de señales de cable que sólo sirven de relleno, y que, como si fuera poco, van cambiando a gusto y necesidad de la empresa distribuidora. Y, con respecto a su costo, el mismo es significativamente alto en nuestro país, en relación a lo que se paga en el resto del mundo por un servicio mucho más variado y eficiente.



Sin embargo, los argentinos nos quejamos poco y nada cuando recibimos la factura de estos dos servicios, ya que lo asumimos como “males menores” dentro de una economía inflacionaria, puesto que quienes los brindan son empresas privadas que no tienen otro fin que el de lucro, es decir que buscan la mayor ganancia con el menor sacrificio económico de su parte. Y eso que no me quiero poner a hablar de la mala calidad y los cientos de miles de reclamos que se producen a diario en contra de estos dos servicios que todos contratamos, reclamos que, en la mayoría de los casos, ni siquiera son atendidos como corresponden y, mucho menos, satisfechos a favor del reclamante.



Así y todo, cada vez que aumenta el precio de algún servicio como la luz, el gas o el agua, las protestas y los conflictos le llueven al Estado Nacional como si se tratara de verdaderos huracanes enfurecidos.



En estos más de dos años de administración de “Cambiemos” no he podido constatar, ni una sola vez, que algún grupo de personas u organización no gubernamental encabezara una marcha o delinease un plan de lucha para protestar en contra de las empresas de telefonía celular o de las de televisión por cable.



Sin ir muy lejor, anoche mismo, en la señal televisiva C5N, un periodista analizaba la situación de aquellas familias que en la actualidad tienen que recurrir a la obtención de un crédito para poder abonar las facturas mensuales de luz, gas y agua. Pero, en ningún momento hizo alusión a los dineros que se abonan por las conexiones a internet, por el uso del celular o por mirar televisión, como si la plata que se obtiene de esos créditos tuviera una asignación determinada, cuando todos sabemos que, quien solicita un préstamo a una entidad financiera, no va a discriminar que ese dinero es únicamente para pagar boletas de los servicios básicos, por el simple motivo de que los billetes no tienen nombre ni destino específico, al menos en el 90% de los hogares argentinos.



¿Entonces, porqué la protesta ante aumentos de servicios esenciales y, directamente, el silencio absoluto a incrementos en otros tipos de servicios que se nos presentan como esenciales pero que en realidad no lo son?



Una buena pregunta para comenzar la semana, al menos como para reflexionar sobre cómo nos manipulan para que veamos lo que vedados intereses quieren y no toda la realidad que nos rodea.