Carrió sobre Dujovne: “Siento vergüenza ajena y propia”

La diputada de Cambiemos, Elisa Carrió, siente “vergüenza ajena y propia” por el caso Nicolás Dujovne. Sucede que el ministro de Hacienda había blanqueado 20 millones de pesos al asumir su cargo en el 2015.

La declaración de la chaqueña fue revelada en la revista Noticias y generó una lluvia de críticas incluso desde el mismo espacio, encabezado por “Lilita”, que considera que la función pública también tiene que estar dotada de una conducta intachable.

Pero también la “descompone” los conflictos que involucran al ministro de Energía Juan José Aranguren, al ministro de Trabajo Jorge Triaca y al de Finanzas, Luis Caputo. La diputada ya había dicho que en un gobierno suyo estas cosas no existirían. Quedó molesta con las declaraciones de Aranguren, quien afirmó que no trae su dinero al país porque no le genera confianza.

Es que, en definitiva, Carrió siempre jugará su propia partida.

noticiasurbanas.com.ar