Lorenzetti, la llave para el aumento de tarifas

El Gobierno y la oposición están enredados en la mayor batalla económica que se prevé para antes de las elecciones del año próximo. Es el combate por las tarifas, del que dependen la reducción del déficit fiscal, la superación de la crisis energética y el nivel de inversiones en un negocio estratégico para el desarrollo. El conflicto excede la agenda económica. El costo de la luz y del gas, y su relación con los niveles de inflación, determinará el humor social de la campaña por la sucesión presidencial. Esa es la pelea.

Mauricio Macri no está prestando atención al alboroto del Congreso. Le preocupa la Justicia. En las últimas horas estuvo buscando alguna fórmula jurídica que le permitiera blindar los nuevos precios ante una eventual avalancha de medidas cautelares. En su fallo de 2016, la Corte fijó un criterio muy ambiguo: la razonabilidad, que estaría ligada a la capacidad de pago de los usuarios. Esa hendija es peligrosa. Mucho más ahora, que la relación entre el presidente y Ricardo Lorenzetti se ha enfriado.

No es el único conflicto judicial que ha desvelado a la Casa Rosada en las últimas horas. Allí respiraron cuando el juez Pablo Tejada, a cargo del concurso de OCA, fijó una audiencia para el 10 de mayo, destinada a analizar la situación impositiva de ese correo privado. ¿Tejada fue receptivo a una inquietud del Gobierno? Sin su decisión, el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) debería suspender la licencia de OCA en su reunión de hoy. Ante ese posible desenlace, Hugo Moyano había anunciado un paro de camioneros. Ayer lo canceló. Un funcionario que conoce los intereses del sindicalista como nadie explicó: "Los niveles de agresividad y razonabilidad de Moyano suben y bajan según la situación de OCA". Patricio Farcuh, el dueño de OCA, que niega ser testaferro de Moyano, disfruta de un envidiable privilegio tributario. Debe a la AFIP 2500 millones de pesos, que son parte de la deuda concursada. Su deuda pos-concursal suma 1600 millones de pesos, para los que consiguió facilidades. De ese monto solo habría pagado 10 millones de pesos. Farcuh había anunciado en una solicitada el vaciamiento de OCA SRL, que se transformaría en OCA SA. Los empleados pasarían de una a otra sin indemnización. Y sin que Moyano abra la boca. Pero Farcuh cuenta, a diferencia de otros contribuyentes, con un par de prerrogativas. El Gobierno no quiere pagar el costo de liquidar OCA desde la Enacom. Y Moyano lo defiende con un paro. A este empresario le alcanza con esos recursos para estar a salvo. No necesitaría recurrir a Nicolás Caputo, con quien compartió varios contratos en la ciudad de Buenos Aires. Un caso típico de la Argentina de la avivada, con la que Macri pretendería, como dice en sus discursos, terminar.

Fuente: La Nación

Nota: Carlos PAGANI

Título: Redacción R24N