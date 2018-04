En informe ante el Senado, Peña acusó a la oposición de "hacer demagogia" con proyectos para moderar tarifas

El ministro coordinador se expresó de esta manera en medio de la discusión política por los aumentos de las tarifas de servicios públicos y del intentó de la Nación para que las provincias reduzcan los impuestos que se cobran en las facturas.

Peña indicó que "el Estado nacional destina (a las provincias) 10% del presupuesto en agua, vivienda y obras públicas, 20% en energía y transporte", y agregó: "Los recursos genuinos de las provincias tienen que volver a las provincias y las provincias tiene que asumir la responsabilidad de sus gastos".

Además, destacó que "en estos dos años y medio" el Gobierno "aumentó las transferencias automáticas" a los Estados provinciales.

"En diciembre de 2015 nos encontramos con un federalismo vacío de contenido, con la mayor concentración de recursos de la historia en detrimento de las provincias", agregó Peña, al tiempo que señaló que los fondos "se repartían con discrecionalidad, una explícita herramienta de disciplinamiento político".

Peña señaló durante su alocución que la oposición hace "demagogia" con los proyectos de ley presentados en ambas Cámaras del Congreso para moderar los aumentos tarifarios propuestos por el Poder Ejecutivo, y le pidió al kirchnerismo "más responsabilidad".

"Tienen un límite la manipulación y la demagogia en una propuesta", dijo Peña al contestar las preguntas formuladas por el bloque del Frente para la Victoria durante el informe de gestión que presentó ante la Cámara de Senadores.

Durante su respuesta, Peña aludió varias veces a la expresidenta y actual senadora por la provincia de Buenos Aires, Cristina de Kirchner, quien no estaba en su banca al momento de la sesión especial.

"Estamos en contra de la idea de que el Parlamento sea el lugar donde se fije la política tarifaria y esto lo dijo también el Consejo Federal de Energía", aseguró Peña.

El jefe de Gabinete recordó que la administración de Mauricio Macri recibió "un país que, pese a tener todos los recursos naturales para ser exportador, era un país que importa energía por las malas políticas de la gestión anterior".

"Aquellos que tuvieron rol de gobierno, y los más cercanos a la ex presidenta, deberían tener una mirada de mayor responsabilidad", remarcó.

Al respecto, se refirió al proyecto de la ex mandataria para declarar la emergencia tarifaria y que el gobierno nacional absorba el IVA y pidió "una discusión en términos serios con una propuesta para explicar de qué parte del Presupuesto Nacional se van a sacar esos fondos".

"Si no, lo que generamos es algo muy parecido a lo que la ex presidenta dijo en 2010 a la hora de vetar una ley, que fue que la oposición intenta desfinanciar al Estado. Y eso no lo vamos a permitir", afirmó.

Además, aseveró que "para cambiar el IVA y para cambiar la Coparticipación necesitamos dos leyes nuevas". "Debemos ser responsables en la cuestión de los caminos para lograr un equilibrio en materia tarifaria en todo el país", agregó.

Peña cuestionó que "ocho de cada diez pesos de los subsidios durante el kirchnerismo iban a sólo dos empresas de energía, generando un desfasaje que se fue ahondando".

Asimismo, el jefe de Gabinete reclamó "trabajar en todo el país en la cuestión de los hábitos y de cómo reducir el consumo".

Por otro lado, también rechazó los cuestionamientos de que el gobierno nacional discriminaba a la provincia de Santa Cruz en materia energética, y añadió que "la provincia adeuda hace veintidós meses pagos a Cammesa".

"No me sorprende porque es uno de los muchos problemas que tiene. Rechazamos que con la provincia de Santa Cruz hacemos lo que la expresidenta Kirchner hizo con Córdoba, Corrientes o con la Ciudad de Buenos Aires. La gobernadora (Alicia Kirchner) sabe bien que tuvimos permanente predisposición a trabajar", insistió.

Fuente: Ámbito