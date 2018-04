Tras ser mamá “La Sueca” cambió de vida por completo, ¡así vive hoy!

En una entrevista para la revista Gente, Alexandra Larsson hablo sobre su nueva vida como mama junto a su pareja Patrik, entrenador de hockey sobre hielo y amigo de la infancia, con quien se reencontró cuando volvió a vivir a Suecia en 2016.

“Transitamos el embarazo sin saber el sexo del bebé, aunque soñaba que era un varón”, contó la Sueca, que el último 16 de febrero dio a luz a Elliot. El bebé pesó 4,120 kg y midió 54 centímetros: “Es grandote, igualito al papá –que mide 1.90–, y tiene sus mismos ojos azules”, dice. Ademas recordó el momento del parto: “No resultó lo que esperaba. Quería que fuese natural, pero terminó en cesárea, algo que acá, en Suecia, sólo se hace si hay complicaciones. Estuve treinta y cuatro horas con trabajo de parto y una dilatación de diez centímetros, pero Elliot tenía la cabecita mal rotada y no podía salir. Fue complicado, pero hermoso. Es un sentimiento que sólo una madre puede entender… No sé cómo explicarlo. Fue increíble, y aunque estaba cansadísima, tenía muchísima energía. Cuando lo tuve en mis brazos lloré de la emoción. Elliot me llenó de felicidad y amor”.

La Sueca también dijo que “Patrik a un padre increíble. Es muy amoroso y estuvo siempre atento de cuidarnos, al bebé y a mí, que me recuperaba de la cesárea. Igual, Elliot es un amor” . La maternidad para la Sueca la cambio por completo: “fortaleció a la pareja y redefinió mis prioridades. Hoy pienso en Elliot antes que nada; él es lo más importante.”

Ademas dijo que quiere venir a nuestro país, tal vez para fin de año o el próximo: “vamos a esperar a que Elliot sea un poco más grande. Tengo muchas ganas de volver y presentarle mi querida Argentina a mi familia”