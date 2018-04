Mario Vargas Llosa: "Defiendo el aborto porque creo que es la madre la que debe decidir si quiere o no tener un hijo"

"Defiendo el aborto, que me repele y me repugna como creo que le pasa a todas las personas y sobre todos a quienes han tenido que recurrir a él. Y lo hago porque creo que la madre es la que debe decidir si quiere o no quiere tener un hijo"

El Nobel peruano Mario Vargas Llosa llegó nuevamente a Buenos Aires para participar de la Feria Internacional del Libro que comienza mañana, en La Rural. En una entrevista con LA NACION, realizada hace unas horas en el Hotel Alvear, donde está alojado, el escritor habló de temas candentes de la actualidad política y cultural, de su libro La llamada de la tribu que presentará el sábado en la sala Jorge Luis Borges, de la despenalización del aborto y la legalización de las drogas, el avance del feminismo, el liberalismo, y también llamó la atención sobre la necesidad de encontrar un mecanismo de defensa para frenar el avance digital que pone en jaque la cultura.

Algunos de sus principales conceptos

"La democracia ha creado un mundo en el que nunca hemos estado mejor de lo que estamos hoy en día"

"Defiendo el aborto, que me repele y me repugna como creo que le pasa a todas las personas y sobre todos a quienes han tenido que recurrir a él. Y lo hago porque creo que la madre es la que debe decidir si quiere o no quiere tener un hijo"

"No hay solución al problema de las drogas a través de la represión. Hay que optar por la legalización, no hay otra alternativa"



"Viví un error muy compartido en América Latina cuando era joven: creer que lo que podía sacarnos de las barbaries, de las dictaduras, de la opresión, de las desigualdades monstruosas económicas, políticas y culturales era el socialismo"

Fuente: La Nación