Reclamo de vecinos frente a la EPE por las impagables facturas

Medio millar de personas se agruparon frente al edificio de la EPE en reclamo por el alto costo de las tarifas de luz y demás servicios que se están pagando.

La consigna fue prácticamente unánime y todos se manifestaron en contra de los aumentos que hacen imposible pagar la factura de la luz.

Si bien no había consignas políticas, el Macri ladrón se escuchó en varias oportunidades y no faltó quien también reclamó que desde el Gobierno Municipal no se hace nada para tratar de alivianar los alicaídos bolsillos de los que menos tienen