Renovación y Macri

Los reclamos del radicalismo a Mauricio Macri que coparon la agenda de los medios en los últimos días van más allá de un tironeo por tarifas o candidaturas. En sentido más amplio están vinculados con la adaptación de la vieja dirigencia al cambio de época.

Dos episodios simultáneos dan testimonio de ese fenómeno. El primero es la inauguración de un monumento a Raúl Alfonsín en La Plata, en el que la figura dominante, María Eugenia Vidal, citó al ex presidente para recomendar a los radicales seguir ideas, no personas.

La diferencia generacional de los concurrentes al acto era abrumadora. La gobernadora, que tenía diez años cuando Alfonsín asumió, destacaba entre un nutrido lote de veteranos -"Freddie" Storani, "el Coti" Nosiglia, Jesús Rodríguez- protagonistas de aquel gobierno que hoy rozan los 70. Después de ellos la UCR no produjo otra camada de dirigentes similares. Un poco más joven, pero con un atraso ideológico digno de "Pino" Solanas, estaba Ricardito Alfonsín, que sigue pensando en los términos de una socialdemocracia casi extinta. Coquetea a la vez con los sectores más reaccionarios del sindicalismo y la izquierda. En esta puesta en escena, el pasado, el presente y el futuro de la política no podían estar más nítidamente representados.

Otro episodio elocuente fue la colocación de una foto de Macri junto a la de los presidentes radicales, desde Yrigoyen hasta De la Rúa, en las oficinas del bloque de senadores nacionales de la UCR. El gesto trasmite (por lo menos) la aceptación del conductor de una nueva etapa y demuestra la capacidad de adaptación de los radicales que después de la hiperinflación alfonsinista, el pacto de Olivos y la catastrófica Alianza con un sector "progre" peronismo se creyeron exiliados para siempre del poder.

La parte más fácil de esa adaptación es la ideológica. La doctrina radical fue ambigua desde el vamos. Rezaron en casi todas las capillas de izquierda a derecha en su largo siglo de existencia. Fueron gorilas y entusiastas del campo nacional y popular simultáneamente y sin escandalizarse. Más difícil, en cambio, les resulta abandonar las prácticas de la burocracia partidaria y reemplazarla por los timbreos y la "militancia" en redes sociales. Pero a eso también se adaptan. El líder de los diputados radicales, Mario Negri, salió a timbrear el sábado pasado.

Más difícil, en cambio, la tienen los peronistas que penarán hasta que les nazca un nuevo líder. El sector "racional" apostó por un acuerdo de poder con Macri, pero está siendo arrastrado a la confrontación por el kirchnerismo, que ya no tiene futuro, por lo que no necesita cambiar. Los problemas de Máximo Kirchner no son generacionales sino de historia. Para el peronismo los actos son en compañía de Moyano, Barrionuevo y la Cámpora. Así hay pocas chances de desprenderse del pasado.

Innecesario señalar que los cambios en la UCR y el PJ están ligados a la posibilidad de la reelección de Macri. Apostaron a que no terminaría el mandato y ahora se encuentran con que ocho años en el desierto es mucho tiempo. El nuevo escenario fuerza a los políticos a renovarse o a simular que lo hacen. Ese es el proceso de fondo.

La Prensa