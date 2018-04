"Esos impuestos no existen en Santa Fe"

Este lunes, el presidente Mauricio Macri pidió a municipios y provincias que eliminen los impuestos sobre los servicios públicos. "Los subsidios no son gratis como nos hicieron creer desde hace muchos años", señaló en la oportunidad el mandatario.

Ante ésto, el programa "Lïnea Abierta" (FM 101.3) se comunicó con el ministro de Economía de la provincia de Santa Fe, Gonzalo Saglione a fin de que explique si lo solicitado por el Ejecutivo nacional es viable o no.

En tal sentido, el funcionario provincial explicó que primeramente entiende que "es importante que el Gobierno tenga este tema en agenda, porque es lo que hoy le está preocupando a la gente. No hay un argentino que no esté preocupado y ésto es por de una decisión del Gobierno Nacional de reducir drásticamente los subsidios a la generación de energía eléctrica, ustedes saben que las provincias a través de empresas públicas o privadas, lo que hacen es comprarles al mercado eléctrico mayorista que administra el Gobierno Nacional y luego distribuírlas que es la función de las empresas provinciales".

Y continuó: "Desde la asunción del nuevo gobierno Nacional se tomó la decisión de ir elimnando de forma progresiva los subsidios y en consecuencia hoy todas las provincias, todas las distribuidoras compran energía eléctrica a un precio mucho más alto del que pagaban hace dos años. Hoy la EPE paga ocho veces más caro que en 2015. Ahora bien, tenemos que ser concientes que a todos los argentinos hoy les preocupa el costo de la energía eléctrica".

¿Qué propone hacer el Gobierno Nacional en la reunión del Consejo Federal Eléctrico en todas las provincias? se pregunto el titular de la cartera económica y se respondió: "Que se eliminen o se reduzcan aquellos impuestos distorsivos que aparecen en la factvura de energía eléctrica de algunas distribuidoras que nada tienen que ver con la prestación del servicio de distribución eléctrica. Quien más rápidamente propuso una reducción es la provincia de Buenos Aires que el año pasado había restablecido un impuesto muy viejoy ahora dice eliminarlo, que es un impuesto que nada tiene que ver con la prestación del servicio eléctrico.

"Esos impuestos no existen en Santa Fe", reveló el ministro de Economía y agregó: "No hay que confundir el anuncio nacional con la realidad en donde los impuestos que se proponen eliminar no tienen que ver con la prestación del servicio eléctrico".

El desglose de la factura ¿Qué pago?

Sobre qué incluye la factura de la EPE por fuera del importe básico de la prestación del servicio, Saglione detalló: "Hay cinco componentes (...) el 70 por ciento de la diferencia entre el importe básico y el importe final es IVA, un impuesto nacional. En el caso de Santa Fe otros elementos adicionales hay son un 1,5 por ciento es saldo de identificación rural, una pequeña contribución que hacemos aquellos que tenemos garantizado el servicio de prestación de distribución eléctrica para que las pequeñas comunidades rurales de la provincia que hoy siguen sin tener luz puedan tenerla".

Y agregó: "Un segundo componente de carácter provincial que está en la factura de EPE, es el aporte para el desarrollo de las energías renovables, 4,26 por ciento por bimestre, es decir, 2,20 pesos por mes, claramente no gravita de forma importante en la factura provincial".

"Un tercer elemento que la gente piensa que es un impuesto y no lo es, es lo que se conoce como cuota de alumbrado público, es la forma a través de la cual la EPE le cobra a los consumidores la energía que se utiliza para mantener las luces prendidas en la ciudad y en los pueblos, otro elemento es la Ley 7797 que es un 6 por ciento del importe básico que es que la EPE actúa como un agente de retención de recursos que son de los municipios y comunas y que tiene su origen en 1975 cuando los municipios y comunas transfirieron sociedades eléctricas a favor de la por entonces Dirección Provincial de Energía a cambio de que se le retribuyese con este 6 por ciento de la factura, en ese caso, la EPE lo cobra y lo transfiere a los municipios y comunas, no es un recurso ni para la EPE ni para el gobierno", cerró el funcionario.

Para finalizar y respecto si hay algo para hacer desde la provincia a fin que los ciudadanos paguen menos en su facturas de energía eléctrica, Saglione sostuvo que "creo que a nivel impositivo, la única discusión importante es este 6 por ciento pero no es un recurso que nos corresponda al Gobierno de la provincia, los dos componentes impositivos que tiene la provincia son muy bajos que obviamente pueden discutirse, a mí me parece que es un criterio solidario, tenemos energía, hagamos un pequeño aporte, hay muchas personas que no tienen garantizado el servicio".

Fuente: Agenciafe