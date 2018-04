A Lifschitz le cuesta reconocer que la reforma de la Constitución es para su reelección

"No me excluyo de la reelección pero no es eso lo importante" dijo ayer el Gobernador en nuestra Ciudad. Es evidente que lo que se busca con la reforma es un "traje a medida"

Al término del acto de entrega de los 33 lotes y la firma del convenio con la CGT para otorgar 50 terrenos a los trabajadores, el gobernador Miguel Lifschitz ofreció una improvisada conferencia de prensa con los periodistas locales.

"Compartimos la preocupación generalizada de los vecinos de las familias, las familias, los trabajadores, pero también de los pequeños y medianos empresarios, que son los sectores que más sufren del efecto de la inflación y en particular lo que representa el impacto de las tarifas de los servicios públicos, sobre todo de la energía y del combustible, que luego se traslada al costo de los productos. Hemos insistido la necesidad de morigerar los aumentos y programarlos en el tiempo para que no caigan de manera tan abrupta como ha ocurrido en este caso y se ha sumado con el mayor consumo propio del verano, lo mismo va a ocurrir con el gas con los aumentos para los meses del invierno; vamos a colaborar para mantener las tarifas sociales en el gas y hubo una ampliación de las mismas en la energía eléctrica", expresó.

A decir verdad, no hizo ninguna referencia para rever el tarifazo de la EPE que depende de su Gobierno y ha impactado muy fuerte en las tarifas de trabajadores, comerciantes y pymes de nuestra ciudad y la región, generando una movida ciudadana, a tal punto que hoy a las 14:30 tendrá lugar una sesión extraordinaria del Concejo Municipal en el Museo de la Usina del Pueblo. De hecho ayer los concejales le entregaron un petitorio en el Nodo para que declarara la emergencia tarifaria en la energía eléctrica.

Le preguntaron si peligra el pacto fiscal, respondiendo que "es un compromiso de la Nación con las provincias que debíamos cumplir todas las partes. Hay incumplimientos por parte de Nación, no nos conviene la confrontación al contrario siempre elegimos la vía del diálogo. Estamos trabajando con muy buena voluntad y predisposición de nuestra parte, tratando de mejorar esa propuesta inicial en relación a la deuda que nos formularon que sea aceptable y razonable para los santafesinos. Espero que en esta semana tengamos alguna novedad".

Sobre la reforma de la Constitución provincial, el mandatario santafesino dijo que "ahora está en manos de la Legislatura; hemos hecho nuestra parte, durante un año y medio de generar debates, de consultar a múltiples especialistas, a la sociedad civil, de diálogos políticos. Con todo eso hemos preparado el proyecto que elevamos a la Legislatura para que los legisladores la discutan, la modifique sin consideran priorizar algunos otros temas. Es una reforma que ubique a Santa Fe en el liderazgo del constitucionalismo argentino, incorporar los avances de la Constitución Nacional del 94, garantizar los derechos de los niños, de los adultos mayores, del medio ambiente, del derecho al agua, la transparencia de la administración, la participación ciudadana, que están reconocidos por decretos y leyes".

Este cronista de LA OPINION le preguntó si incluye la cláusula de la reelección o será autoexcluido, contestando solamente que "no me autoexcluyo pero no es eso lo importante". Por lo expresado, en caso de avanzar la reforma constitucional Lifschitz buscará por todos los caminos incluir la reelección como lo hizo Menem en el Pacto de Olivos con Alfonsín. Muestra la ambición de poder, pero si no incluye esa cláusula (fuera permitido a partir del próximo gobernador) daría un gesto de grandeza política...

Emilio Grande (h.)

Aclaró Lifschitz sobre la reforma constitucional cuyo proyecto está en la Legislatura. Habló del impacto de las tarifas, pero no dijo nada de rever los tarifazos en la EPE.

