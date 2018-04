El Central sacrificó u$s 422,3 M para mantener el dólar a raya: subió apenas 2 centavos a $ 20,55

Con volumen récord, el Banco Central volvió a intervenir en el mercado cambiario -este martes, con ventas por u$s 422,3 millones- para contener al dólar, que de todos modos subió dos centavos a $ 20,55

La estrategia oficial dio resultado en el segmento mayorista considerando que la divisa terminó sin variantes a $ 20,26 en momentos en que la demanda volvió a potenciarse a raíz de un contagio de la inestabilidad internacional más algunos factores locales.

En lo que va de abril, la autoridad monetaria lleva vendidos unos u$s 1.000 millones y más de u$s 3.000 millones desde marzo, cuando intervino por primera vez en casi siete meses. El lunes, había desembolsado u$s 214 millones.

La incursión de la autoridad monetaria señaló el camino que tendría la cotización del dólar y fijó su precio máximo en el registrado con la primera operación pactada, en los $ 20,26. A media mañana, el estímulo generado a partir de la actividad de la autoridad monetaria hizo que en algún momento la oferta privada se hiciera presente forzando una suave caída de los precios que tocaron mínimos en $ 20,25. La demanda reapareció con fuerza sobre el cierre y sólo consiguió cobertura importante de la mano del Banco Central.

El volumen de operaciones se incrementó un 40% en u$s 1.182 millones, el mayor monto del año.

Desde PR Corredores de Cambio, indicaron que "las ventas oficiales aseguraron un adecuado abastecimiento a todos los pedidos de compra manteniendo la cotización en el mismo nivel alcanzado en el cierre previo" y señalaron que "la incertidumbre internacional genera un efecto contagio que alimenta la demanda de dólares y obliga a la autoridad de control a sacrificar reservas para evitar saltos bruscos en la cotización".

El analista Fernando Izzo de ABC Mercado de Cambios dijo que "las causas que originaron esta disparada de compras de la divisa se fueron estabilizando ya que el dólar perdió algo de su fuerza ante otras monedas y la tasa de Bonos del Tesoro de EEUU de 10 años, tocó más del 3% y luego bajó a 2,985%, al tiempo que Brasil siguió manteniendo dudas de su recuperación ya que el real continúa devaluándose (se depreciaba un 0,75%)".

Durante la jornada, los inversores operaron con la expectativa puesta en que la autoridad monetaria mantendría su tasa de referencia en 27,25%, por la alta inflación reinante, lo que se concretó tras el cierre de la plaza cambiaria.

En el mercado de dinero entre bancos el "call money" operó al alza a un promedio del 26,50% TNA. En "swaps" cambiarios se pactaron u$s 228 millones para tomar y/o colocar fondos en pesos mediante el uso de compra-venta de dólares para el miércoles y el jueves. Las Lebac en el mercado secundario se negociaban al plazo de 22 días a 26,25% TNA, y la de 176 días al 25,75 % TNA.

Además, hasta el miércoles, se realiza una licitación del Tesoro Nacional LETES en dólares a 217 dias y 364 dias, a constituir en dólares y/o en pesos, en tasas a determinar.

En el mercado de futuros Rofex, donde se operaron u$s 713 millones, más del 60 % se negoció en roll over de abril a mayo, $ 20,356 a $20,698 con una tasa de 19,78% TNA. El plazo más largo fue octubre, que cerró a $ 22,5020 a una tasa del 21,26% TNA.

En la plaza paralela local, el blue subió dos centavos a $ 20,59. El "contado con liqui", en tanto, cedió tres centavos a $ 20,23.

Por último, las reservas del Banco Central bajaron este martes u$s 394 millones hasta los u$s 60.791 millones.

Fuente: Ámbito