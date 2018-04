Bonino quizá actuó por "boludo", no por ladrón

Los Concejales peronistas hacen todo lo posible para "destituir" a Bonino, quieren hacerle un golpe institucional y no se dan cuenta que si cometió una falta es administrativa, pero no es un "chorro".

Los peronistas se agarran de lo que sea para destituir a Bonino, como siempre fueron "fulleros", creen que todos los son y no distinguen cuando alguien obró por error.

Bonino actuó por desconocimiento, por precipitado, quizá por avaro o bien como comúnmente dice la cale, por "pelotudo", PERO NO POR LADRÓN NI POR CORRUPTO.

Es muy posible que quien así lo trata es por que ve en el otro su propio reflejo. El peronismo quiere conseguir en el escritorio lo que no pudo en las urnas y como no se reponen de la terrible "paliza"que la sociedad les dio, recurren a lo que sea con tal de no perder poder.

La ciudadanía condenó en las urnas al peronismo justamente por corruptos, ladrones y mal administradores de la cosa pública y con seguridad es consciente de la equivocación de Bonino, pero también lo es de su honestidad y de sus intenciones, que en nada fueron para defraudar y tomar un dinero que legítimamente no le corresponde.

LO DE BONINO ES UN ERROR ADMINISTRATIVO, NADA MÁS, DEJEN DE HACER UNA HISTORIA BARATA Y ESTÚPIDA Y LOGREN LAS VICTORIAS EN LAS URNAS POR VIRTUDES PERSONALES Y NO POR DEFECTOS AJENOS, NO SEAN POLÍTICOS DE CUARTA