Peña aseguró que este será el "último año de grandes aumentos"

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, respaldó el rumbo gradualista del Gobierno y aseguró que este será el "último año de grandes aumentos", en medio de la polémica por las últimas subas. En ese marco, reclamó "un esfuerzo compartido", en un mensaje a los gobernadores para que suscriban la reducción impositiva sobre las tarifas en los servicios públicos, en la misma línea que lo pidió el presidente Mauricio Macri.

Peña explicó que en el Gobierno entienden que "esta es la velocidad más suave que podemos hacer sin caer en una inconsistencia general", porque la Argentina se está "acomodando de acá a cinco años y en el medio nos estamos endeudando y esa es la razón por la que no podemos parar el ritmo de lo que estamos haciendo".

El ministro coordinador sostuvo que "no podemos ir ni más rápido ni más suave", porque "más rápido sería muy duro socialmente y no se sostendría ese equilibrio con crecimiento", y "más lento se vuelve inconsistente porque no llegaríamos en esas metas de cinco años".

"Mucha gente piensa que la inflación es un problema minorista. El mundo entero prácticamente ha erradicado la inflación y somos muy pocos los países que quedamos con inflación. Y esto es como cualquier enfermedad, hay un recetario de las cosas que tenés que hacer y la velocidad en la que podes hacerlo. Si querés bajar la inflación muy rápido es muy probable que tengas un costo social muy alto, porque la inflación se nutre del déficit fiscal", apuntó el jefe de Gabinete durante una entrevista en el programa el Diario de Mariana, que se emite por Canal 13.

"Estamos haciendo las dos cosas", dijo al referirse al combate de la inflación y el crecimiento económico, y explicar que "ocho puntos de los 24 de inflación del año pasado fueron de tarifas", además de anticipar que los aumentos para este año serán "entre 6 y 7 puntos, pero el año que viene será de prácticamente nada".

Ante una consulta, Peña negó que haya habido problemas en la comunicación oficial sobre los aumentos tarifarios: "Nunca hay un formato sencillo ni cómodo para exponer sobre la verdad; venimos de un nivel de mentira tan grande como hemos vivido los argentinos en los últimos doce años, en los que 'pagamos' servicios que no eran lo que valían y que se nos decía que eran gratuitos".

Al apuntar directamente contra la gestión kirchnerista, precisó que en esos doce años se fue "destruyendo" la "capacidad energética" de la Argentina, por lo que anticipó que próximamente comenzará la campaña de concientización sobre el uso del gas, porque "hoy nuestro consumo está muy por encima del resto de la región".

