La ETA puso fecha: el 4 de mayo realizará acto para su disolución final

La "conferencia internacional" para sellar una "paz justa y duradera" se celebrará en la localidad de Cambo-les-Bains y contará con diversos referentes sociales y políticos, informó Ramymond Kendall, experto del Grupo Internacional de Contacto (GIC), que impulsa el proceso, en una rueda de prensa en la cercana Bayona.

El acto tendrá un formato similar al usado por ETA en la ciudad de San Sebastián el 17 de octubre de 2011, semanas antes de anunciar el cese unilateral de su violencia armada, añadió Agus Hernán, portavoz del colectivo Foro Social.

Los participantes consensuarán durante la conferencia un comunicado que se leerá durante el evento y que dará paso a la desaparición definitiva de ETA, que el grupo armado hará efectivo por separado en una última declaración.

ETA anunció el fin de su "lucha armada" por la formación de un Estado vasco independiente en octubre de 2011, tras medio siglo de violencia, que dejó unos 864 muertos, según el Ministerio del Interior español, además de casi 300 crímenes sin resolver y un centenar de secuestros.

En abril del año pasado, ETA escenificó su desarme, muy cuestionado por el Gobierno español y asociaciones de víctimas. La disolución a principios de mayo marcaría ahora el tercer y último paso para cerrar uno de los capítulos más oscuros en la historia reciente de España.

El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, insistió en que ETA no obtendrá "ninguna ventaja por desaparecer", aludiendo así al pedido del entorno del grupo de acercar al País Vasco a los presos etarras en cárceles alejadas de la región del norte de España.

"No consiguió ninguno de los objetivos que tenía, no ha obtenido ninguna ventaja por matar ni por dejar de matar y no conseguirá ninguna ventaja por desaparecer", insistió Rajoy en una entrevista publicada hoy por el diario "Última Hora Mallorca".

ETA, siglas de "Euskadi ta Askatasuna" (Patria Vasca y Libertad), nació en el 31 de julio de 1959 en plena dictadura de Francisco Franco (1939-1975) con la reivindicación de crear un Estado independiente formado por las provincias vascas del norte de España, la vecina Navarra y el sur de Francia.

Cuando el Ejército Republicano Irlandés (IRA) dio por terminada su "lucha armada", ETA quedó como el último grupo armado de Europa Occidental. Una historia de violencia que podría quedar ahora definitivamente en el pasado.

Fuente: Ámbito