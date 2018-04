El pasado 18 de abril, la revista Palpitar publicó una nota con varias fotografías sobre la presencia de ataúdes en el relleno sanitario de la ciudad, provenientes de las reducciones de sepulturas en el cementerio municipal de Rafaela.

Habíamos expresado que en el marco de una investigación sobre las condiciones ambientales y laborales del relleno sanitario de la ciudad de Rafaela, “Palpitar” tuvo acceso a una serie de fotografías en donde se observan una gran cantidad de ataúdes arrojados a la basura, sin tratamiento alguno.

A pesar de los testimonios que hacen referencia a que junto a los mismos aparecen olores nauseabundos con restos que bien podrían ser producto de la reducción de cuerpos humanos que fueron exhumados en la necrópolis local, el hecho no deja de ser macabro y objeto de una severa investigación para que se determine los reales alcances de estos hechos que son habituales en la disposición final de los RSU (Residuos Sólidos Urbanos)

Un posteo en la nota, aparecido en la edición digital de la revista, fue más allá y dio precisiones sobre lo que estaría sucediendo en el relleno sanitario de la ciudad de Rafaela. El testimonio viene de parte de alguien trabajó allí: "Es pura realidad...parece ficción...pero trabajé un tiempo ahí...El.contenedor que trae los cajones es el 23 de la Municipalidad., trae dos veces a la semana...Y muchas veces vienen las reducciones de los difuntos adentro de bolsas plásticas blancas que están dentro de los cajones, líquidos humanos chorrean cuando el camión los vuelca...lo más triste es que muchas veces quedan trabados por q son varios cajones y hay que destrabarlos a mano...me tocó hacerlo el tiempo que trabajé ahí...todo el mundo lo sabe no es nada nuevo...los empleados en efectivo no tocan eso al que le toca es al de la.cooperativa que contratan para las tareas pesadas...vuelvo a repetir no me lo contaron trabajé ahí y me tocaba hacerlo 2 veces a la semana..."

"Palpitar", tuvo luego la oportunidad de conversar con el que aportó este posteo en Facebook, dando incluso muchos más testimonios sobre lo que al parecer sucedería en el relleno, con la llegada -2 veces por semana- de un contenedor de color azul, debidamente tapado, con material resultante de las reducciones del cementerio local.

Concejales de la ciudad, interesados en este macabro relato realizado por la revista, están ya preparando un pedido de informes al Ejecutivo Municipal. Pero para el caso de que el mismo no conforme y satisfaga la inquietud de los ediles, no se descarta que se inicien otras actuaciones contra los responsables de este hecho, en el marco de la Ley 2756, que regula a Municipios y Comunas, denominada "Ley Orgánica de Municipalidades de la Provincia de Santa Fe."

También, una asociación ambientalista de la ciudad, estuvo recabando datos en la redacción para evaluar los hechos y tomar las debidas acciones.