Inflación núcleo 5 puntos más que en 2017: "Estamos peor de lo que parece"

"Económicamente estamos peor de lo que parece... Dejemos de costado por un momento el tema tarifas, pero sí, hablemos de inflación", así arrancó su intervención en el programa 14 días de A24 el economista Guillermo Nielsen, quien cuestionó la política económica del Gobierno de la Nación. A su juicio, el país está peor de lo que parece y aseguró que el Presidente está "empecinado" en no cambiar su equipo económico, "que no le ha dado buenos resultados... tendrá que pagar el precio", sentenció.



El especialista explicó que "los economistas tenemos un indicador que es la inflación sin tarifas y sin productos perecederos, es decir, la inflación núcleo. Si uno analiza la inflación núcleo de este año (2018) y lo compara con el primer trimestre del año pasado (2017) se va a llevar una gran sorpresa: Este año supera el 27% de inflación analizada, el año pasado 22%, es decir, desde el punto de vista de la inflación profunda, la inflación que no está ligada a la tarifa, a la discusión esta que lleva tanto centimetraje periodístico, sino en las realidades de la macroeconomía estamos mucho peor, esto es así", detalló Nielsen.



Del mismo modo, en diálogo con el periodista Charly García, expresó que a su parecer el modelo económico del Gobierno "está convalidado por algo que se está insinuando, que también es algo muy técnico pero que se llama el desplazamiento de la demanda de dinero".



Y explicó: "es un fenómeno que lo hemos vivido lamentablemente muchas veces en la Argentina, en donde la gente por la percepción que están teniendo de la inflación empieza a huir del peso y se va al dólar, entonces eso está empezando a pasar, hay una caída en algunos indicadores monetarios de cierta importancia", declaró Nielsen.



Y aseguró que debido a este fenómeno, el crecimiento del país será más bajo que el 2017: "Todo esto combinado, con un nivel de actividad que va a ser muy bajo, este año va a estar en 2.2 aproximadamente, es temprano decirlo, pero el cremimiento va a ser más bajo que el del año pasado", aseveró.





En ese contexto, el especialista agregó: "El Gobierno decidió endeudarse en el mercado interno, entonces esto le está quitando capacidad de financiamiento especialmente a las Pymes y a las empresas grandes argentinas, esto va a tener consecuencias sobre el nivel de actividad y se va a sumar sobre el deterioro económico que viene por el tema de la sequía".



Respecto a la correción del Gobierno en cuanto a la pauta inflacionaria, en la que asumiero que difícilmente se podrá cumplir el techo de 20%, Nielsen contestó: "Esto pone en jaque la forma en que el Gobierno conduce la política económica, esta bancarización del modelo de la economía... El Presidente del Central habló de la sorpresa que tuvo en cuanto a la inflación, quiere decir que este esquema no está funcionando, y cuanto antes el Gobierno se de cuenta que esto no está andando va a ser mejor para ellos y para el país... Pero bueno, Macri tendrá que pagar los costos, indudablemente esto es un problema serio. Estamos entrando en el tercer año de gestión del Gobierno, en otro escenario el Presidente ya habría cambiado el equipo económico, pero hay un empecinamiento y hay una cosa de no escuchar", cuestionó Nielsen.



Finalmente, disparó: El gobierno no quiere renunciar a sus impuestos, no se puede tener todo.

