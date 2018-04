Ex presidente de Independiente dijo que Oyarbide quiso tener acceso al club

Javier Cantero fue presidente de Independiente entre los años 2011 y 2014 y en el marco de las investigaciones por abusos a menores en la pensión de club reveló que durante su gestión sufrió presiones por parte del ex juez federal Norberto Oyarbide, a quien acusó de querer tener acceso a la entidad.

En declaraciones al programa Sobremesa que se emite por FM Milenium, Cantero afirmó: "Oyarbide estaba interesado en los equipos de fútbol. A mí me invitó a almorzar y me dijo que podía asesorar al club porque Independiente tenía muchos problemas judiciales". Asimismo, según el ex titular del Rojo el ex magistrado "me dijo que había hecho un curso de oratoria y que podía darle ánimo a los chicos".



Cantero explicó que el ex juex llegó a presionarlo y "para demostrarme su poder, Oyarbide llamó a Moyano y también a Barrionuevo para que hablen conmigo. Era una manera de decirme 'yo puedo hablar con cualquiera'".

"Así tuvimos dos o tres reuniones en las que, en un momento dado, me dijo que también le interesaba ayudarnos y favorecernos, porque había hecho un curo de oratoria y podía levantarles el ánimo a los chicos", amplió.

El ex presidente de Independiente precisó que ninguna de las reuniones que mantuvo con Oyarbide accedió a lo que solicitaba el ex juez federal "hasta que un día me llamó un secretario para decirme que había desperdiciado esos almuerzos, porque no le había dado cabida a lo que me estaba pidiendo, no le había facilitado el acceso al club".

En ese llamado, el trabajador por orden del ex magistrado le habría dicho que lo iban a citar a declaración indagatoria por un tema de triangulación de jugadores. "Yo lo respondí que no tenía nada que esconder. Decile al doctor que me llame a indagatoria. Eso sí, cuando salga de declarar, voy a llamar a conferencia de prensa para contar todo lo que ustedes me hicieron'", explicó.

Hasta ahora hay siete detenidos en la causa por abuso de menosres en Independiente: el juez de línea Martín Bustos; su abogado, Carlos Beldi, por romper el celular de su defendido; Silvio Fleyta, quien está acusado de captar, reclutar y abusar de los jugadores de las divisiones inferiores de Independiente; el relacionista público Leonardo Cohen Arazi; Jan Manuel Díaz Vallone, Alejandro Dal Cin y Alberto Amadeo Ponte.

