Luces y sombras de lo que opina el FMI sobre el caso argentino

La cúpula del Fondo no escatimó elogios para con el Gobierno argentino durante la reciente reunión en Washington y en medio del G-20 tanto en gestos como en declaraciones. Sin embargo, no ocultó en encuentros reservados con representantes del sector privado, algunas dudas sobre los planes oficiales. Quienes participaron de dichos encuentros en primer lugar destacan la buena predisposición, la confianza y el apoyo manifestado por los funcionarios del organismos a las políticas implementadas en el último año y medio. En tal sentido, los jerarcas del Fondo valoran la velocidad, que precisamente es lo que se está discutiendo ahora, de acelerar el ritmo de reducción de los subsidios económicos, trasladando así los costos de los servicios públicos (principalmente gas y electricidad) a los usuarios. Si bien entienden el impacto social que esto implica lo consideran imprescindible para ir cumpliendo con la reducción del déficit fiscal de un punto del PBI por año. O sea, es importante y no negociable. También confían en la política monetaria y en los instrumentos monetarios que usa el Gobierno para ir tratando de encauzar la inflación hacia un dígito anual en dos años (para este año proyectan un 19% anual). Al respecto justificaron el ajuste en la estimación de crecimiento del 2,5% al 2% este año por el impacto de la sequía y las menores exportaciones agrícolas.

Luego de casi veinte minutos de encomio y loas emergieron finalmente las dudas sobre los planes de Cambiemos. La gente del Fondo valora el plan de infraestructura y entiende que el impacto este año va a ser bajo y solo lo tendrá en el último trimestre. Pero manifestaron que tienen algunas dudas sobre el 2019 en función de poder instrumentarlo, minimizando el impacto financiero, o en todo caso, obteniendo un financiamiento que haga que los proyectos sean viables para el sector privado en conjunción con el sector público. Cabe recordar que el plan de infraestructura, que ya algunos analistas proyectan que será apoteótico en medio de un año electoral, es clave para la estrategia electoral de Cambiemos, fundamentalmente, en la provincia de Buenos Aires y en algunos distritos del NOA, Centro y Cuyo. Están allí puestas también las esperanzas y las apuestas de varias operaciones con los promocionados PPP (Programas de Participación Público-Privada)No soslayaron sus preocupaciones sobre el endeudamiento externo aunque sostuvieron que eso sería un problema en tanto y en cuanto no se cumplan los objetivos de reducción del déficit fiscal. A esa altura, luego de más de cuarenta minutos de intercambio de visiones sobre la macro, los burócratas del organismo manifestaron su preocupación por el volumen del ahorro interno, que obliga de alguna manera al Gobierno a salir a buscar financiamiento en el exterior. Sobre este punto, confirmaron que por lo que resta del año no está previsto que el Gobierno realice nuevas colocaciones de deuda, por lo que , el financiamiento que queda pendiente se cubrirá básicamente con fondos nacionales. Claro que esto les genera inquietudes por el bajo nivel de ahorro doméstico público y privado porque condiciona la factibilidad del crecimiento del sector financiero que, según el Fondo, está subdesarrollado y que requiere que eso se canalice con mayor velocidad de los créditos para mejorar la producción.

En otro encuentro el foco estuvo puesto en las últimas medidas proteccionistas de EE.UU. sobre el acero y aluminio. Allí comentaron algunos avances que se tejieron en la reciente Cumbre de las Américas en Lima. Según fuentes vinculadas a las negociaciones ambas partes (el ministro Cabrera y su par norteamericano Wilbur Ross y el jefe de la USTR, Robert Lighthizer) están delineando los últimos arreglos técnicos. El paso que se está estableciendo es si en este proceso de exclusión de Argentina (a los aranceles de importación) el país, al igual que otros países, va a tener un esquema de cuotas sobre los volúmenes, ya que hay distintas modalidades sobre las cuales se puedan aplicar, por ejemplo tomar el promedio de los últimos tres años de importaciones realizadas o el último año de importaciones. Aún no está claro técnicamente pero ambos equipos conversan sobre cuál sería la mecánica de cupo. Pero como Europa no quiere aceptar ningún tipo de cupos, esto daría lugar a que puede haber algún tema de precedente o no, si Argentina de alguna manera termina acordando. Pero todavía están en los detalles técnicos finales, con lo que se estima que antes del 30 de abril habrá alguna resolución.

