RECETA PARA EL ROBO CON APLAUSO

Transcurridos dos años y medio de mandato, los endeudadores de este nuevo ciclo renuevan las expresiones tipo “se robaron todo” y “la pesada herencia”, y siguen transfiriendo recursos a sus ya abarrotadas arcas.

Un impecable artículo de Ricardo Aronskind, publicado en El Cohete a la Luna, explica con meridiana claridad el mecanismo de la deuda externa para lograr que una parte minoritaria y privilegiada de la sociedad se apropie de una enorme masa de riquezas, para que luego en el tiempo y en las generaciones las mayorías despojadas deban pagar las expensas.

“En maniobras en las que se pretende confiscar los ingresos de las mayorías, es importante que estas no lo noten, no relacionen medidas económicas aparentemente técnicas con la caída de sus ingresos, no adviertan quienes son los que le están metiendo la mano en el bolsillo, ni puedan identificar cómo fue que ocurrió que quedaron más pobres y desvalidas que antes”.

El endeudamiento presente, el tercero en la historia de las últimas cuatro décadas, se lleva a cabo con precisión quirúrgica: las divisas tomadas en préstamo no vienen a resolver ninguno de los problemas del país ni de la sociedad, sino tan solo a agravarlos.

Si ellas fueran destinadas a ese fin deberían reflejarse en compra de equipamiento para mejorar nuestra estructura industrial, de modo que produzca más y más barato. Y entonces lo que se vería no serían los billetes verdes sino el ingreso al país de los bienes de capital que no se producen localmente.

La prueba de que no es así la da -duplicando el sufrimiento de la deuda- el hecho de que las divisas son lanzadas al mercado. Los dólares se cambian por pesos, y por lo tanto se genera un exceso de moneda local, que el gobierno neutraliza a través de una nueva deuda, esta vez interna, representada por las Lebac, Lelic y otros títulos que se emitieron y se siguen emitiendo en cantidades monstruosas, y devengando tasas de interés de nivel de escándalo.

Estos instrumentos no están accesibles al gran público, por los montos necesarios para operar con ellos, y porque además la información respectiva solamente se explaya en los circuitos financieros. La mayor parte de la población -la que no interesa a los círculos de la riqueza y el poder- queda afuera, además, porque se la priva de excedentes que pudieran destinar a la especulación.

Por el contrario, estos procesos de dan en contextos -como el actual- en que los recursos de los sectores menos favorecidos de la economía son reducidos a través de tarifazos y aumentos de salarios y jubilaciones por debajo de los índices inflacionarios.

Con la deuda actual, y la forma de manejarla, el camino para que aquellos que -como decía la inolvidable María Elena Walsh- “tienen la sartén por el mango y el mango también” pueden incorporar a sus patrimonios lo que se le sustrae a la población en su conjunto.

Por un lado, la abundancia local de dólares los torna baratos en el cambio con la moneda nacional; por el otro, la liberación de las remesas de dinero al exterior permite llevar esos dólares conseguidos a precio de oferta a inversiones fuera de nuestras fronteras, cuando no a guaridas fiscales.

La parte en pesos de la deuda posibilita asimismo un pingüe negocio a los especuladores: las tasas ofrecidas superan ampliamente a la inflación y lo que es más importante a la evolución de la cotización del dólar, que es mantenida artificialmente baja para que no incida en los índices inflacionarios, aún a costa de fuertes sangrías en las reservas internacionales del Banco Central. Reservas que -para colmo de males- no son propias, sino prestadas, por las que hay que pagar intereses.

La maniobra más clara, como se difundió ampliamente, que no solamente los especuladores locales sino los externos aprovechan, consiste en posicionarse en pesos, invertirlos en Lebac o similares, y luego de obtener una jugosa diferencia, volver a las divisas. Lo único que hay que saber es en qué momento el dólar puede pegar una disparada, para refugiarse con antelación. No es difícil si existe una buena relación con quienes tienen en sus manos las decisiones al respecto y a la vez son ellos mismos agentes financieros.

El Estado estaba en quiebra, víctima de las maniobras que comentamos, cuando Néstor Kirchner asumió la presidencia en 2003. Con esa carga (aquello sí que fue una pesada herencia) tanto su gobierno como los posteriores de Cristina, pudieron -paralelamente al pago de los servicios de la deuda- hacer crecer la economía y elevar el nivel de vida de las masas populares.

La abrumadora y corrosiva propaganda de los factores de poder real, y las admirables operaciones de condicionamiento psicológico de masas que llevaron adelante, consiguieron demonizar a esos gobernantes. Con un país desendeudado, y un pueblo con poco espíritu de lucha, gracias al acceso a los bienes materiales y su exposición a las pautas culturales de las clases medias altas, la nueva vuelta al endeudamiento y el saqueo fue coser y cantar para las autoridades surgidas en el 2015.

