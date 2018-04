Pichetto: “Con las tarifas, el Gobierno no hizo gradualismo”

El senador nacional Miguel Pichetto se ha convertido en el referente del autodenominado Peronismo Federal, un grupo de poder en el Congreso Nacional que responde políticamente a los gobernadores del PJ.

En una extensa entrevista con este diario, el experimentado legislador peronista habló del macrismo, de Cristina Fernández y de la realidad del país.

–¿Cuáles son las diferencias que tiene con Cristina Fernández?

–El bloque del Frente para la Victoria que conduce la expresidenta tiene un posicionamiento muy claro de opositor duro. Nosotros tenemos una mirada más ligada a hacer una oposición democrática. Los politólogos que analizan el rol de las oposiciones en el mundo definen dos tipos de oposición: la de ruptura con el sistema, o de bloqueo, “nada votamos”, “todo está mal”; o la oposición democrática de alternativa. Creo que el PJ debe transitar una etapa de aporte y construcción y de pararse frente a los temas en los que no está de acuerdo.

–Y desde ese lugar, ¿cómo ve la gestión de Mauricio Macri?

–Vemos que hay cuestiones en las que el gobierno no visualiza claramente el mundo en que vivimos. La lógica del Gobierno en 2015 fue el enfrentamiento con el kirchnerismo. En 2016 creía que pagar a los holdouts y hacer una diplomacia presidencial ligada a la apertura con los países más potentes resolvían los problemas de la Argentina mediante mecanismos de inversión. Las inversiones no han venido, y los problemas económicos se han acentuado. Estamos viendo el riesgo de pérdida de empleo. Pero, lo que nos preocupa mucho más es el proceso de intercambio comercial, en el que vemos el crecimiento desbordante de las importaciones chinas, brasileñas y americanas.

–Ahora se plantea un fuerte debate por las tarifas de los servicios públicos…

–Nadie niega que había que ir a un proceso de reconstrucción de tarifas gradual. Pero, en los últimos 90 días, el Gobierno no hizo gradualismo. El impacto sobre la luz, el gas, el agua es demoledor. Súmele a eso el aumento de la presión tributaria de los gobiernos provinciales. Hay cosas que no cierran desde el punto de vista de la presión sobre los salarios de los trabajadores.

–¿Cuál sería entonces la posición del PJ Federal?

–La construcción de un capitalismo moderno que entienda los problemas del mundo, que no es el mismo que el de 2015. Ocurrió el “Brexit”, la globalización empezó a mostrar fisuras importantes y apareció (Donald) Trump, que sólo habla de los Estados Unidos. No estoy hablando de “vivir con lo nuestro”, ni de una economía cerrada. Debemos tener un punto de equilibrio. El mundo es hoy más proteccionista, porque si la gente pierde empleo va a la calle, y allí sólo hay marginalidad y pobreza.

–En estos días, tanto la senadora Cristina Fernández como usted presentaron proyectos sobre las tarifas. ¿La realidad del país los acerca?

–Si bien es cierto que la señora presentó un proyecto de congelar las tarifas al año 2016, nuestro proyecto es un esquema que tiene que ver con el costo de los impuestos que están en los servicios eléctricos y del gas. Esos impuestos a veces representan el 40 por ciento y se los lleva el Estado nacional. No creo que la solución del problema sean tres o cuatro cuotas como plantea la UCR, eso es un engaño. Las tarifas son desproporcionadas y todas juntas se llevan más del 30 por ciento de un salario. Esto es inconsistente porque se les plantea a los trabajadores una pauta salarial del 15 por ciento.

–¿Cuál ha sido hasta ahora el rol del Peronismo Federal en el Senado?

–Hemos respondido a los gobernadores, porque en el Senado representamos a los estados provinciales. Quiero decir que reportamos, que dialogamos e interactuamos con los gobernadores. En estos dos años logramos que las provincias recuperaran el 15 por ciento que la Nación les debía y que la anterior presidenta nunca les pagó. Con el acuerdo fiscal hemos logrado fondos por más de 45 mil millones de pesos para las provincias. ¿Qué quiero decir con esto? Aun cuando no se reconozca, el Senado fue funcional a los gobernadores a los cuales representamos.

–El interventor del PJ nacional, Luis Barrionuevo, dijo que no habrá exclusiones en el partido. ¿Comparte esa visión?

–Dijimos que somos respetuosos de la decisión de la jueza, pero no compartimos la idea de la intervención. No creemos que había causales referidas a la urgencia de la medida. El ámbito de los partidos tiene que ser de construcción política. Me parece que el debate del peronismo es por la identidad y no creemos en el amontonamiento de gente que piensa distinto.

–¿Cómo sigue la reconstrucción del peronismo?

–El próximo jueves vamos a Córdoba, por una invitación del presidente del partido, el senador Carlos Caserio, y también por la figura del gobernador (Juan) Schiaretti, que es una persona a la que respeto y valoro. Vamos a seguir consolidando un camino que empezamos en Gualeguaychú.

–¿Se lo invitará a De la Sota?

–Hablé con De la Sota hace poco tiempo. Tiene una visión muy realista de los problemas del partido y del país. Es uno de los grandes dirigentes que me parece dispuesto a generar una alternativa nacional. Pero, Caserio, como titular del PJ cordobés, es quien hace las invitaciones. Iremos a Córdoba, donde el PJ es el más fuerte del país. Enfrentó al kirchnerismo con mucha valentía.

Elección presidencial: Pronóstico

Para Pichetto, Cristina será candidata el año próximo.

“Yo le diría en principio que el Peronismo Federal va a tener candidato a presidente, a gobernadores y a legisladores en todos los distritos. Es un dato de construcción política. Personalmente, creo que Cristina Fernández será candidata por la fuerza que creó (Unidad Ciudadana). Va a ser candidata. Primero porque está rodeada de un núcleo duro muy fuerte y muy estructurado, que no concibe hacer política sin la figura excluyente de la expresidenta”, aseguró Miguel Pichetto.

“Hay que recordar que en Argentina funciona el sistema de balotaje. Es un dato importante. Eso también forma parte de la realidad. Va a ser muy difícil construir la unidad con visiones distintas de cara al país. Con visiones diferentes de cómo se debe gobernar Argentina”, concluyó el senador nacional.

Fuente: La Voz