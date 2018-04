La gestión Forni es buena, aunque algunos "coimeros de prensa" critiquen por ya no recibir

Cuando faltaban policías en las calles –y aún siguen faltando en algunos barrios- desde el Municipio se reclamaba al Ministerio de Seguridad de la provincia por más efectivos en Rafaela –y se lo sigue haciendo-, y desde estas páginas no podíamos menos que señalarlo: la ausencia de agentes policiales en calles, avenidas y esquinas de la ciudad. Una sensación de desprotección nos acompañaba.

Vino luego la Policía Comunitaria que tuvo un importantísimo rol, como presencia y “caminantes”, en barrios muy conflictivos: al norte en Barranquitas y barrio Italia; al sur de la ciudad en Fátima, Villa Podio y 2 de Abril. También llegó a la ciudad el refuerzo de Gendarmería Nacional que colaboró con la policía en la prevención e hizo lo suyo, ya que en esos periodos se notaba una cierta “pacificación en los barrios”, como gustaba llamar al fenómeno el Intendente; y principal argumento para solicitar la presencia de fuerzas federales en Rafaela.

Entre la UR V, la Policía Comunitaria y Gendarmería Nacional durante un tiempo se notó un poco más la tan ansiada “pacificación”. Sin embargo, siempre quedó ese hueco, ese “talón de Aquiles”, a través del cual el delito, el arrebato y los robos a viviendas siguen siempre recordando “aquí estamos. No nos fuimos para siempre”.

Más allá de que la delincuencia cero no existe y delitos siempre los hubo, tan viejos como vieja es la humanidad, lo cierto es que durante mucho tiempo, largos años, los rafaelinos estuvimos desacostumbrados a la presencia de uniformados en las calles las 24 horas del día. Ese era el principal reclamo político y social.

Ahora los hay. Están allí con la magnitud que le está dando a su gestión Fabián Forni al frente de la Unidad Regional V de Policía. Y eso también hay que decirlo: no solamente en la ciudad se observan operativos y patrullajes a toda hora sino también en las rutas, accesos a Rafaela, pueblos, ciudades y zona rural del departamento Castellanos.

Y algo más que también viene al caso: todo lo que hace la policía es eficientemente comunicado a través de partes de prensa y presencia en redes sociales o mensajería como es whatsapp. Todo es comunicado en tiempo real y queda documentado, tanto los delitos o siniestros viales que ocurren en calles y rutas, como toda la tarea policial de acción y prevención con abundantes fotografías – a veces hasta 70 o más fotos por día-: operativos sorpresivos de prevención en esquinas, en el acceso a localidades del departamento, en caminos rurales aún de noche, en zonas de bancos y mutuales. Operativos como el “Tres Bases” desarrollado en forma conjunta en la zona más caliente del Departamento: Frontera, Josefina y su barrio Acapulco.

Incluso en la semana que termina se comenzó a implementar el Operativo “Más Cerca” en las sedes Vecinales de Rafaela. Desde el miércoles 18 de abril la Policía, para aquellos que no gusten acercarse a las comisarías, toma denuncias en las sedes vecinales durante una hora, un día a la semana. En su primera semana, la Comisaría Nº 1 lo hizo en la Vecinal del Bº Mosconi, la Nº 2 en la Vecinal de Bº Juan de Garay, la Nº 15 en la Vecinal de Bº Villa Los Alamos, la Nº 13 en la Vecinal de Bº Fasoli, la Subcomisaría Nº 1 en la Vecinal de Bº Mora, y el Destacamento Nº 9 en la Vecinal de Bº Villa del Parque.

Un párrafo aparte merece el hecho de la resignificación que se le dio a las secciones Canes y Caballería. Comenzando con pequeños cachorros ovejero alemán que se están entrenando en Sunchales, la sección Canes tomó un impulso desconocido; lo mismo que Caballería, ya que por primera vez en distintos sectores de la ciudad se observaron policías montados a caballo.

En los últimos años hubo muchos jefes policiales en la Unidad Regional V: Adrián Rodríguez, José Pérez, Carlos Pross, Daniel Alcaraz, Marcelo Bianciotti, Leandro Amaya, Juan José Mondino, etcétera.

En ese contexto cabe destacar -y la verdad lo impone- que la actual gestión de Fabián Forni se destaca por algo que no lo hizo ninguna de las anteriores: más allá de la calidad de esa gestión, nadie había comunicado a los medios de comunicación de Rafaela cada operativo, cada acción, cada identificación y retención de vehículos, cada nombramiento, cada refacción en comisarías, cada esclarecimiento, hallazgo o detención, incluso con abundantes fotografías como lo hace actual y notoriamente la gestión de Fabián Forni. Y eso merece un reconocimiento.

NUMEROS

Para certificar lo dicho hicimos una estadística propia de lo comunicado a la prensa entre el lunes 16 y el viernes 20 de abril en la semana que termina. Cada acción realizada, cada fotografía enviada se tuvo en cuenta para elaborar un promedio.

* En este último ítem hay que decir que se enviaron a la prensa por mensajería, un promedio de 56 fotos por día en la semana que concluye, cuando en gestiones anteriores no se recibía ninguna, (41 el lunes, 56 el martes, y así sucesivamente: 59, 77 y 50).

* Se hicieron más de un operativo de control e identificación de personas y vehículos entre lunes y viernes pasados en: Esmeralda, Egusquiza, Ramona, Sunchales, Zenón Pereyra, Estación Clucellas, Angélica, Frontera, Josefina y su barrio Acapulco, y Rafaela.

* En total se informaron en estas localidades y en Rafaela: 51 operativos, controles motovehiculares y de identificación de personas en zona urbana y rural entre lunes y viernes últimos (un promedio de 10 por dia).

* En las citadas localidades del departamento hubo 159 personas y motovehículos identificados entre lunes y viernes (un promedio de 32 por día). En Rafaela, 336 informados en el mismo lapso de tiempo entre identificaciones de personas, motovehículos y retenidos (un promedio de 67 por día).

* Mega operativos realizados y en curso: Operativo “Tres Bases” (Acapulco-Josefina-Frontera); Operativo “Armonización” en Rafaela; y Operativo “Más Cerca” en las Vecinales de Rafaela.

Fuente: La Opinión sobre una nota de Javier Alfonso